El coste oculto de la Inteligencia Artificial

Es una constante a lo largo de la historia que el ser humano esté más que dispuesto a hacer un trato fáustico. Delegar nuestro pensamiento a algoritmos a cambio de comodidad es el último y más devastador de ellos.

Nos presentaron la IA como una herramienta de apoyo y, sin embargo, está erosionando las capacidades más fundamentales del ser humano; la capacidad de razonar.

La neuroplasticidad lo tiene claro, el análisis o el pensamiento crítico se perderán si dejamos de usar y crear conexiones neuronales. Almacenar información es la única vía para mantenerlos activos. No olvidemos que la chispa creativa viene del aburrimiento y de darle vueltas una idea.

Señores, la tomadura de pelo es de órdago porque la IA no crea, sus respuestas se basan en datos existentes que paradójicamente proceden de esa inteligencia que pretende sustituir, la nuestra.

Si permitimos que las nuevas generaciones aprendan a escribir y a crear siguiendo los patrones de la IA, el aprendizaje real, que nace del ensayo y error desaparecerá, dejando un vacío imposible de llenar. Está demostrado, la IA es un disco duro externo que atrofia nuestra memoria.

A largo plazo las implicaciones son alarmantes. Habremos creado una sociedad vulnerable al menor fallo técnico. Recuerden el apagón...

Podríamos terminar con una élite que aún sabe pensar de forma autónoma frente a una mayoría cuya capacidad intelectual ha sido cercenada a propósito. Sin ser conspiranoica, tengo la sensación de que el trasfondo apunta en esa dirección. Cada vez veo más cerca el tipo de sociedad que ya retrataba Huxley en el año 32, en su distópica novela “un mundo feliz”.

Pudiera ser que el legado de nuestra era sea el de una humanidad que olvidó como pensar por sí misma.

Cuando un estudiante le pide a la IA que redacte un ensayo, se salta pasos cruciales: investigar, contrastar fuentes, estructurar argumentos y defender su postura. Así es imposible que el cerebro consolide el entendimiento.

Los estudiantes creen que saben porque tienen la respuesta a un clic, sin darse cuenta de que carecen de los esquemas mentales necesarios para aplicar ese conocimiento en el mundo real sin la asistencia digital.

Vale la pena que el usuario de a pie se pregunte si es capaz de recordar el número de teléfono de sus seres queridos más cercanos, en caso de emergencia o si es capaz de orientarse sin GPS. Ahora nuestro “dios” se llama Internet.

No olvidemos que la síntesis es el resultado del análisis. La IA nos acostumbra a la inmediatez y esto destruye nuestra capacidad de mantener la atención en lecturas largas o problemas que requieren horas de incubación.

Nuestra mente deja de filtrar la realidad, aceptando la jerarquía de importancia que decide un algoritmo. Esta actitud nos convierte en seres profundamente manipulables.

¿Es este el futuro que queríamos cuando le dimos la bienvenida a la IA? Piénsenlo por un momento.