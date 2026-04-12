La ex Miss y un cuento chino

Hace un par de años una compañera de trabajo me recriminó que hubiera criticado a una mujer con el argumento de “que si no nos apoyamos entre nosotras mal vamos”. Me quedé más que perpleja puesto que ...

Cada cual puede criticar a quien le venga en gana sea hombre o mujer; si una mujer hace algo digno de reprobación no veo sentido en callarse o en apoyar una causa que no sea justa solo porque la implicada sea mujer. No depende del sexo, sino de la acción. Al afearme la crítica, ella misma estaba criticándome, con lo cual cayó en flagrante contradicción.

Todo este preliminar lo expongo para explicar lo absurda que me pareció Claudia Montes cuando argumentó que dejó de ir a trabajar porque consideraba que el trabajo no estaba a la altura de su formación y, que en vez de estar allí haciendo el paripé, se pasaba las mañanas en la biblioteca, eso si leyendo libros de trenes. Querida Claudia, he oído mejores disculpas en niños de primaria.

Pues hete aquí que en el programa de Susana Grisso hay una tertuliana que dice que como era una mujer vulnerable, puesto que estaba sin trabajo y tenía un hijo pequeño, tenía todo el derecho de hacer lo que hizo.

Perdónenme todas aquellas congéneres que tienen la piel muy fina y no soporten que hable mal de la ex miss, pero creo que todas las mujeres verdaderamente vulnerables deberían , tras ver la fotos de Claudia con distintos modelitos de fiesta, salir indignadas a la calle ante tamaña falta de respeto.

Es innegable queKoldo y Ábalos son mentirosos, crápulas, puteros, ladrones y gente de baja estofa, pero también es cierto que ellas (meto en el saco a Jessica y a alguna otra) actuaron como unas aprovechadas y que sus regalos, pisos y viajes también se los pagamos todos los españoles.

Que se lo expliquen a esas mujeres que realmente tiene serios problemas en el trabajo, o para conciliar su vida personal con horarios imposibles y que no pueden permitirse caprichos, a ver que dicen.

O ¿Está muy mal que diga estas cosas porque soy mujer y tengo que defender a esas señoritas que no haciendo nada lo quieren todo?

Lo siento mucho, ex misses, ex escorts, ex lectoras de trenes.

No cuela.

Feliz domingo a todas las mujeres trabajadoras.