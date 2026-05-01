Mejor prevenir que curar

Cuando se habla de políticas de salud mental y adicciones los recursos se invierten en: más policías, mejor dotación sanitaria y más campañas de prevención específicas. Es decir, se centran en las consecuencias y no en las causas. Rara vez se aborda la raíz común de estos problemas. Hablo de la incapacidad para gestionar las propias emociones y relacionarse de forma sana con los demás.

Invertir en educación emocional no es un lujo pedagógico, es una estrategia de prevención profunda y a largo plazo frente a las adicciones, el suicidio, el crimen y la violencia de género.

Nos enseñan matemáticas, lengua, ciencias o religión, pero nunca se nos enseña a reconocer la frustración, a tolerar la incertidumbre, a manejar la ira o a expresar el dolor sin destruirnos ni dañar a otros.

Las consecuencias son acumulativas. Una persona que no sabe identificar lo que siente difícilmente podrá regular su conducta. Y cuando las emociones se desbordan aparecen salidas destructivas como la violencia como forma de expresión, el consumo como vía de escape o el aislamiento que puede desembocar en suicidio.

La relación entre educación emocional y criminalidad es más directa de lo que parece. Muchos actos violentos no son fruto de una planificación racional, sino de impulsos de rabia, celos o miedo mal gestionados. Si desde edades tempranas se enseñara a reconocer estas emociones y a gestionarlas sin recurrir a la agresión, el conflicto no desaparecería porque el desacuerdo es inherente a la vida en sociedad, pero sí cambiaría su forma de expresarse.

Una sociedad emocionalmente educada no es una sociedad sin conflictos, pero sí una donde el conflicto no deriva automáticamente en violencia.

La educación emocional actúa como una red de protección silenciosa en el ámbito del suicidio. Saber pedir ayuda, identificar pensamientos distorsionados o comprender que las emociones son transitorias puede marcar la diferencia en momentos críticos.

Muchas personas no buscan apoyo no porque no exista, sino porque no saben reconocer su propio sufrimiento o sienten vergüenza al expresarlo. Educar emocionalmente implica normalizar la vulnerabilidad y fomentar entornos donde hablar de lo que nos duele no sea un signo de debilidad, sino de madurez.

Las adicciones, por su parte, suelen ser intentos fallidos de regulación emocional. Las sustancias o las conductas adictivas funcionan como anestésicos frente al malestar interno. Si una persona no dispone de recursos para gestionar la ansiedad, la tristeza o el vacío, es más probable que recurra a soluciones inmediatas aunque sean perjudiciales a largo plazo. La educación emocional no elimina la tentación, pero sí reduce la necesidad de escapar constantemente de uno mismo.

No cabe duda de que plantear la educación emocional como base de una sociedad sana implica un cambio de enfoque que pasa de intervenir cuando el problema ya es visible a construir las condiciones para que aparezca con menor frecuencia y menor intensidad. Esto requiere integrar estas competencias en el sistema educativo de forma estructural, no como actividad puntual. También implica formar a docentes, involucrar a las familias y trasladar estos valores a los espacios laborales y comunitarios.

La educación emocional no sustituye a las políticas sociales, económicas o sanitarias necesarias. La desigualdad, la exclusión o la falta de oportunidades siguen siendo factores determinantes en muchos problemas sociales. Aún así, disponer de herramientas emocionales, marcaría la diferencia en cómo las personas enfrentan las dificultades.

Si queremos una sociedad más segura, más cohesionada y más saludable, no basta con reaccionar ante las crisis. Hay que anticiparse. Y eso empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas visibles. Empieza en la infancia en la familia, en el aula, en la forma en que se enseña a sentir, pensar y convivir.

Apostar por la educación emocional es apostar por una cultura donde el desacuerdo no conduzca a la violencia, donde el sufrimiento no se silencie y donde las personas no necesiten destruirse para poder sostener lo que sienten.