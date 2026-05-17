Cosas bonitas 2

Dormir en sabanas recién lavadas. Un carcajada repentina. Unos zapatos nuevos. Jugar al tute en un día de lluvia. Oír el adagio de Barber con los ojos cerrados.

El olor de las castañas asadas en la calle. Recibir un mensaje de agradecimiento de alguien que no esperas. Que el médico te diga que estás como un roble. Un paisaje nevado y silencioso. Una fiesta de prau . Una cena de amigos. Abrir una sandía y que esté dulce y fresca. Comer con los pies en la arena. Un cerezo en flor. Un almendro en flor. El azahar de los naranjos. Un pueblo italiano. Una canción francesa. Una niña pelirroja probando la fuerza de la gravedad en un columpio. Lisboa.

Un nuevo miembro en la familia. Bailar en una noche tropical. Dos velas en un pastel con mucha crema y buena gente con quien soplarlas. Deshacerse de cosas que ya no queremos.

Carnaval con un disfraz de palmera. Un atardecer en Cádiz. Hacer compañía a alguien que está solo. Un cuaderno en blanco para escribir planes futuros.

Una foto de todos los lideres mundiales dándose la mano.

Un domingo de mayo.

Hoy por ejemplo, que es San Pascual Bailón.

Feliz domingo.