Empatías y síndromes

El pasado invierno me hice con un libro de Marie Kondo que me pareció excelente aunque su contenido parezca muy obvio. En “La magia del orden”, comenta lo bueno que es deshacerse de las cosas que ya no necesitamos y del bienestar que se siente cuando hacemos sitio a lo único que nos hace falta.

Los seres humanos tenemos la costumbre de guardar cosas que ya no necesitamos pero que por mil razones no nos atrevemos a quitar del medio. Si ese miedo se hace patológico se convierte en el síndrome de Diógenes. Puede llegar a ser terrorífico.

Además del apego a las cosas, está el apego al poder, que se llama el síndrome de Hubris y lo padecen aquellas personas que se aferran a los cargos de manera obsesiva porque piensan que solo ellos pueden hacer las cosas bien. Esas personas mega tenaces que son inmunes a la crítica, que tienen una confianza en si mismos a prueba de bomba y que desprecian las opiniones de los demás padecen este síndrome. Pueden ser directores de institutos e incluso jefes de la comunidad de vecinos, pero se nota más en los políticos. Algunos dicen que por eso ciertos países no dejan estar en la presidencia más de cuatro años, para que no haya un endiosamento y para que el poder no corrompa y haga a quien lo ejerce un sátrapa. Nerón, Stalin, Napoleón, Fidel Castro, Trump y otros muchos que tenemos delante a diario hacen gala que esos atributos que acaban siendo muy molestos porque, los de a pie, los seres que no hemos sido tocados por el veneno del poder, vemos desde fuera que nos tratan como a pobres lerdos.

Heráclito, que era posiblemente un hombre empático, dijo que lo único constante es el cambio y que por eso nunca nos bañamos dos veces en el mismo río.

Cambiar, ordenar y tirar son cosas buenas. También lo es expresar libremente lo que uno piensa y hablar con libertad.

Cristina Cifuentes dimitió por haber robado un bote de crema en un súper. También había sospechas de copieteo de una tesis.

¿Se acuerdan?

Nuevos tiempos reclaman nuevas medidas, dijo el poeta James Russell

Salud democrática y feliz día.