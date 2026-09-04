Cada vez somos más tontos y estamos más solos

Y no es que el cerebro humano haya involucionado biológicamente hablando, es que al relegar la retención de datos a nuestros dispositivos electrónicos, hemos externalizado funciones cognitivas cruciales.

En la era de la globalización y la información nos enfrentamos a una paradoja: hemos perdido memoria, capacidad de orientación, de concentración y de atención. Nuestra capacidad de cognición ha sufrido un revés casi irreversible.

Tener acceso inmediato a datos es una ayuda, pero nunca podrá sustituir a la inteligencia. La comprensión profunda se pone en marcha mediante la asimilación y la crítica y requiero tiempo y silencio.

Los paquetes de datos diseñados para el entretenimiento rápido debilitan la capacidad de pensamiento abstracto, la elaboración de argumentos y por ende, la conexión con nuestros semejantes, conduciéndonos a una soledad hiper-conectada.

Relacionarnos a través de pantallas elimina el sentimiento de vulnerabilidad, la mirada, el silencio compartido. Los dispositivos crean estructuras de contacto permanente pero erosionan hasta los cimientos la capacidad de comunicación. Al desaparecer el contacto físico disponemos de “perfiles”, pero están desprovistos de presencia. Nos limitamos a la búsqueda del “me gusta” para validar nuestro ego convirtiendo al otro en un objeto de consumo visual, esto nos conduce directamente a una honda sensación de vacío.

Existe un vínculo directo entre el aislamiento y la idiocia. La escasez en la capacidad de pensamiento alimenta la soledad y la soledad atrofia el intelecto. Cuando no sabemos comunicarnos de manera profunda nos aislamos, empobreciendo de manera significativa nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de empatía, hecho que conduce directamente a un hondo sentimiento de frustración.

Una sociedad con serias dificultades para tolerar la frustración es una sociedad que carece de herramientas para resolver conflictos interpersonales. Es sabido que la falta de diálogo nos vuelve dogmáticos.

Haber entregado nuestra atención y nuestros vínculos al mercado digital nos está avocando a un destino trágico si no le ponemos remedio.

Aún podemos recuperar la lectura lenta y el pensamiento crítico. Podemos apagar la pantalla y mirar al rostro del prójimo para reconstruir lazos. Solo así podremos rescatar la mente de lo superficial y al corazón de vivir a la intemperie.