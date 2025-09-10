Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Buscan por tierra y aire a la expareja y presunto agresor con arma blanca de una mujer en Sevilla

Al parecer estaría escondido en la localidad de Cantillana

La Guardia Civil está sobrevolando el municpio y las zonas aledañas buscando al presunto agresor.

La Guardia Civil está sobrevolando el municpio y las zonas aledañas buscando al presunto agresor. / Perales Iborra

Carlos Doncel

Sevilla

La Guardia Civil mantiene activo un intenso dispositivo de búsqueda del presunto autor de una grave agresión a una mujer, este martes, en pleno centro de la localidad sevillana de Cantillana. Según fuentes de la investigación, el supuesto autor de los hechos sería la expareja de la víctima, quien huyó del lugar después de cometer la agresión.

La Guardia Civil se ha desplegado por Cantillana e, incluso, están buscando a esta persona, un varón de unos 46 años, con un helicóptero, ya que se sospecha que aún sigue escondido por la localidad.

Los hechos ocurrieron este martes por la tarde, a tan solo unos metros del Ayuntamiento de Cantillana. Según explicaron los testigos a El Correo de Andalucía, la víctima estaba en la calle, al cuidado de un anciano, cuando llego el presunto agresor y la atacó con un arma blanca en el cuello, al parecer una navaja. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando atónitos a los presentes.

La mujer, según informa Emergencias 112, presentaba una herida sangrante en el cuello por la que tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no se ha dado a conocer su actual estado de salud.

El suceso ha causado un importante revuelo en Cantillana, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús. Los mismos vecinos están compartiendo por redes sociales la cara del presunto autor de la agresión, con la finalidad de dar cuanto antes con su paradero.

