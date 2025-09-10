Sucesos
Buscan por tierra y aire a la expareja y presunto agresor con arma blanca de una mujer en Sevilla
Al parecer estaría escondido en la localidad de Cantillana
Carlos Doncel
La Guardia Civil mantiene activo un intenso dispositivo de búsqueda del presunto autor de una grave agresión a una mujer, este martes, en pleno centro de la localidad sevillana de Cantillana. Según fuentes de la investigación, el supuesto autor de los hechos sería la expareja de la víctima, quien huyó del lugar después de cometer la agresión.
La Guardia Civil se ha desplegado por Cantillana e, incluso, están buscando a esta persona, un varón de unos 46 años, con un helicóptero, ya que se sospecha que aún sigue escondido por la localidad.
Los hechos ocurrieron este martes por la tarde, a tan solo unos metros del Ayuntamiento de Cantillana. Según explicaron los testigos a El Correo de Andalucía, la víctima estaba en la calle, al cuidado de un anciano, cuando llego el presunto agresor y la atacó con un arma blanca en el cuello, al parecer una navaja. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando atónitos a los presentes.
La mujer, según informa Emergencias 112, presentaba una herida sangrante en el cuello por la que tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no se ha dado a conocer su actual estado de salud.
El suceso ha causado un importante revuelo en Cantillana, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús. Los mismos vecinos están compartiendo por redes sociales la cara del presunto autor de la agresión, con la finalidad de dar cuanto antes con su paradero.
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
- Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- La Santina de Oviedo gana fieles: El Centro Asturiano y el novedoso 'bollauto' de sus fiestas llevan miles de personas la Naranco