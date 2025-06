Vipkel: el modelo de franquicia que nació sin inversores y está revolucionando el real estate español

De tocar fondo a dirigir una boutique de lujo inmobiliaria que factura millones: la historia de José Lourido, el fundador de Vipkel

En el mundo de los negocios abundan los casos de éxito construidos con capital, contactos o legado familiar. Esta no es una de esas historias. Esta es la historia de alguien que empezó desde el vacío absoluto, con 0,65€ en el banco, sin nadie que creyera en él, y que acabó construyendo una de las inmobiliarias más potentes y singulares del panorama español actual: Vipkel.

JOSE LOURIDO / Vipkel

Una infancia compleja. Un diagnóstico. Una decisión.

José Lourido creció en un entorno de inestabilidad económica y emocional. Desde niño supo lo que era escuchar que no se podía. Fue diagnosticado con TDAH, un trastorno que durante años no supo cómo gestionar, y que lo llevó a vivir entre la hiperactividad, la frustración y una lucha constante con su propia mente.

Lo intentó todo. Con apenas 20 años ya había probado más de una decena de proyectos. Todos fallidos. Sin mentores, sin dinero, sin red. Fue rechazado por bancos, empresas y personas. Cada “no” lo alejaba más del modelo tradicional y lo acercaba, sin saberlo, al suyo propio.

“Llegué a dormir en un coche. Literal.

Tenía menos de 1 euro en la cuenta."

Un intento de estafa fue su punto de inflexión

Cuando una falsa oportunidad lo dejó al borde de perder 65.000 euros que no tenía, algo dentro de él cambió. “Vi el vacío. Pero también vi a muchas otras personas pasando por lo mismo. Y decidí que si iba a aprender, sería para hacer las cosas bien. Para mí, y para los demás.”

Aprendió sobre ventas, procesos, liderazgo, psicología, neurociencia, marca, IA, franquicias. No tenía oficina, pero sí una idea: crear algo que pusiera a las personas en el centro, pero sin perder la rentabilidad.

Así nació Vipkel: una empresa con alma, pero con sistema

Lo que en 2022 era una idea sin forma, hoy es una estructura nacional consolidada. Vipkel no es una inmobiliaria más. Es una red de franquicias premium, con presencia en múltiples ciudades, más de 3 millones de euros facturados, y una cultura interna que más parece una escuela de liderazgo que una empresa.

Entre sus claves:

Un modelo de soporte total al franquiciado: mentoring, estrategia, procesos, IA, marketing, branding, portales, neuroventa y más.

Una selección consciente de líderes, no solo de inversores.

Formación propia (Vipkel Academy) para entrenar mentalidad, comunicación, liderazgo y gestión.

Un enfoque de “boutique de lujo”: pocas oficinas, pero altamente rentables, únicas y con identidad.

“No me interesa tener 100 oficinas. Me interesa que cada ciudad tenga un líder consciente. Que deje huella.”

Este enfoque ha consolidado a Vipkel como una marca que opera como una boutique de lujo: con una atención precisa, una visión de largo plazo y una obsesión por el detalle que rara vez se ve en el mundo de las franquicias.

Liderar desde Galicia, escalar desde dentro

Con 8 puntos de venta activos y 5 nuevas aperturas en marcha (Madrid, Valencia, Sevilla, entre otras), Vipkel está demostrando que se puede crecer de forma rentable, sólida y consciente, sin necesidad de capital externo ni fondos de inversión.

El crecimiento no se basa en la urgencia de abrir por abrir, sino en la selección estratégica de perfiles que compartan la visión y estén dispuestos a liderar sus ciudades con un modelo donde lo humano y lo rentable conviven.

El equipo directivo, liderado por José Lourido Figueira y formado por perfiles como Kevin Bermúdez Fernández, Antonio Méndez Varela, Marcos Coira Medín y Alberto Fernández de la Torre, ha consolidado una estructura que apuesta por el talento joven, la autonomía y el impacto.

“Nuestro objetivo no es llenar España de oficinas. Es llenar el mercado de líderes conscientes, formados y conectados con el propósito de su trabajo”, apunta Lourido.

JOSE LOURIDO / Vipkel

Una nueva categoría en el real estate español

En definitiva, Vipkel no compite con las reglas tradicionales: las está reescribiendo. Ha creado una nueva categoría entre lo corporativo y lo emocional: una empresa con proyección nacional, pero alma artesanal. Una red inmobiliaria que no quiere ser la más grande, sino la más transformadora.

Y lo está logrando.

Para quienes buscan emprender con sentido, liderar sin dejar de ser humanos y formar parte de un sistema probado y premium, Vipkel es más que una franquicia:

Es una boutique de lujo que te entrena para dejar huella.

Cifras que hablan por sí solas

A día de hoy, Vipkel cuenta con:

5 nuevas aperturas en marcha

3M€ de facturación consolidada en el último año

0€ en deuda

0 fondos externos

Y un equipo de soporte multidisciplinar trabajando al servicio del crecimiento del franquiciado.

Todo construido sin rondas de inversión, sin padrinos, sin préstamos.

El verdadero éxito: las personas que ahora creen en él

José no necesita reconocimiento externo para validar su camino. Lo que más valora hoy es mirar atrás y ver a quienes antes dudaban y ahora lo siguen. Ver a antiguos compañeros de clase convertirse en franquiciados. Ver a su equipo formar parte de algo que nunca existió antes: una inmobiliaria con alma, estructura y visión.

“Lo más fuerte es que ahora tengo gente a mi lado que antes ni me miraba. Y no por venganza, sino por ejemplo. Porque entendí que, si tú lideras desde lo que eres, todo llega.”

VIPKEL / VIPKEL

Vipkel: el legado ya ha comenzado

En tiempos donde lo artificial abunda, Vipkel representa algo más profundo: una nueva forma de liderar desde la verdad.

Un proyecto que no nació para competir, sino para transformar. Una marca que no vende casas, sino propósito. Y un equipo que no trabaja por comisiones, sino por visión.

Para los que buscan un negocio con retorno, sí. Pero también con raíz, con verdad, con alma.

Vipkel es más que una marca.

Es el lugar donde empieza el legado.