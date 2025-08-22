Oportunidad en Asturias: piso de 3 dormitorios con ascensor y a un paso del centro por 165.000 euros

La región de Asturias ha sido siempre un enclave especial, donde la naturaleza y la modernidad se encuentran en un respeto mutuo. Es en este marco privilegiado que se presentan tres inmuebles extraordinarios, cada uno con un encanto único que se despliega entre las calles de Gijón y Oviedo. Prepare sus aspiraciones y sumérjase en detalles arquitectónicos y localizaciones envidiables de estas propiedades disponibles para la venta. A continuación, descubrirá una selección de viviendas que le permitirán disfrutar de lo mejor de la vida urbana en Asturias. Permítanos guiarlo a través de cada rincón de estos inmuebles espléndidos.

Piso luminoso en zona Laviada, Gijón por 165.000 euros

Piso en zona Laviada, Gijón / Tucasa.com

Situado en una ubicación envidiable, este piso en el centro de Gijón despliega un espacio ideal para moldear a su antojo. Con 85 metros cuadrados construidos, este inmueble se posa en la planta segunda de un edificio con un ascensor recientemente instalado. Esta propiedad dispone de tres dormitorios y un baño completo, el cual goza de un diseño espacioso y cuenta con una ventana que permite una entrada generosa de luz natural.

La cocina, bien conservada, aunque de estilo clásico, permite a los nuevos propietarios adaptarla a sus gustos modernos. Uno de los aspectos más destacados es su proximidad a la Playa de Poniente y su fácil acceso a las vías de comunicación como el Alsa y el tren, lo que brinda una conectividad fluida con cualquier destino.

Este piso no está solo bien situado, sino que también es una oportunidad para los compradores creativos que buscan un hogar accesible y personalizable a corto plazo.

Magnífico piso con terraza en Santa Teresa, Oviedo por 425.000 euros

Piso en Santa Teresa, Oviedo / Tucasa.com

Si lo que busca es espacio y vistas impresionantes, este piso en el centro de Oviedo es la opción idónea. Con una terraza privada de más de 65 metros cuadrados, el espacio exterior de esta vivienda promete convertirse en su santuario personal para desconectar del bullicio de la ciudad.

La vivienda interior ofrece cinco dormitorios, dos baños, un espléndido salón de 27 metros cuadrados y una cocina eficiente. Los acabados incluyen suelos de tarima y ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, ideal para mantener la eficiencia energética. Con una antigüedad que data de los años 70, este inmueble ha sabido conservar su esencia mientras incorpora todas las comodidades modernas.

El edificio cuenta con servicios centrales de calefacción con contadores individuales, dos ascensores y seguridad ejercida por un portero físico, lo que proporciona tranquilidad adicional a los residentes. Por su ubicación estratégica y su diseño espacioso, este inmueble constituye una propuesta excepcional tanto para familias numerosas como para aquellos que buscan una inversión valiosa.

Piso en la zona Fermín Canella, Gijón por 259.950 euros

Piso en zona centro, Gijón / Tucasa.com

Este piso, con una extensión de 99 metros cuadrados, representa el equilibrio perfecto entre comodidad y funcionalidad. Su orientación sur favorece la entrada de luz durante el día, mientras que los servicios centralizados individualizados, a través de aerotermia, gestionan la calefacción y el agua caliente eficientemente. Con tres dormitorios - uno de ellos en suite - y dos baños completos, el diseño de esta propiedad incluye suelos de parquet y cerámica, lo que realza un ambiente cálido y acogedor.

Ubicado de manera ideal, cerca de las principales arterias de transporte de Gijón, como la estación de autobuses y ferroviaria, este inmueble se halla a un cómodo paseo de diez minutos de las playas más populares de la ciudad.

Actualmente, la propiedad genera ingresos al estar alquilada con una renta 560 euros/mes, lo cual le convierte en una oportunidad de inversión atractiva capaz de proporcionar retornos inmediatos.

En conclusión, Asturias le ofrece oportunidades únicas tanto en Gijón como en Oviedo. Cada piso presenta características que satisfacen a diversos estilos de vida, proporcionando confort y accesibilidad en entornos urbanos atractivos. Ya sea buscando un próspero futuro con una inversión, o una morada tranquila con todas las comodidades, las ofertas presentadas están listas para exceder expectativas.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.