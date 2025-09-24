La inmobiliaria asturiana que apuesta por casas saludables y sostenibles

Erssy Pozueco, con más de 40 años de experiencia, se ha consolidado como un referente de confianza en el sector inmobiliario y asegurador desde 1982. Con una amplia experiencia en la venta de casas, cabañas y pisos, desde el 2017 amplió su oferta vendiendo casas de alto standing y especializándose en la venta de casas saludables.

¿Cómo una inmobiliaria tradicional y con sus inicios en el Valle del Nalón da el salto y vende viviendas de alto standing?

Equipo comercial ERSSY POZUECO / Tucasa.com

Primero comenzamos atendiendo una necesidad. Nuestro trabajo se centra principalmente en clientes referidos, personas que nos conocen desde hace muchos años y saben que nuestro verdadero valor añadido es contar con un equipo especializado capaz de cubrir todas las necesidades que surgen en el proceso de venta de un inmueble: asesoramiento jurídico, trámites administrativos, gestión fiscal, financiera y aseguradora.

Ofrecemos un servicio 360º, acompañando al cliente en todo el proceso de compra-venta y resolviendo las dificultades que puedan aparecer al poner una propiedad en el mercado. Esta forma de trabajar genera confianza y, gracias a ello, nuestros clientes nos recomiendan. Precisamente así surgieron nuestras primeras operaciones en el segmento de alto standing, a través de referencias.

A partir de ahí, decidimos especializarnos en este sector y realizamos diversas formaciones tanto en España como en Estados Unidos para obtener la acreditación en Luxury Real Estate. En este camino tuve la fortuna de conocer personalmente a Jack Cotton, un referente para quienes nos dedicamos a la venta inmobiliaria de lujo.

Es importante subrayar que el concepto de “lujo” no es universal, sino que depende de la idiosincrasia de cada región. Mientras que en lugares como Marbella o Mallorca una propiedad de lujo puede partir de los 10 millones de euros, en una provincia como Asturias una vivienda valorada en 2 millones ya se considera de este segmento.

Actualmente, se oye continuamente el rumor de que en Asturias todo se vende, y que las inmobiliarias estáis desbordadas. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto?

Es cierto que en este momento el mercado inmobiliario en Asturias atraviesa una etapa álgida: las viviendas se venden con rapidez y existe una fuerte demanda de inmuebles en nuestra región. El ritmo de operaciones es muy elevado, pero esto no significa que todo se venda ni que lo haga a cualquier precio.

El comprador actual está muy bien informado. Por eso, se venden de forma ágil aquellas propiedades cuyo precio está ajustado al mercado o incluso ligeramente por encima. En cambio, los inmuebles con precios excesivamente inflados tardan más en encontrar comprador y, casi siempre, el paso del tiempo obliga a reajustar su valor para alinearlo con la realidad del mercado

Ante este interés de compra en Asturias, ¿por qué un particular necesita de un agente inmobiliario?

Equipo ERSSY POZUECO / Tucasa.com

Creo que hoy más que nunca es imprescindible que el vendedor se asesore con un profesional inmobiliario, y esto por varias razones.

En primer lugar, para asegurarse de que su vivienda está jurídicamente preparada para la venta. Muchos vendedores que heredan un inmueble o que compraron con hipoteca ya pagada contablemente, desconocen los trámites legales necesarios, como inscribir la propiedad a su nombre o levantar la hipoteca en el registro. Vender sin tener estos aspectos resueltos puede generar problemas que hagan desconfiar al comprador y dificulten que la operación llegue a buen término.

Otro aspecto fundamental es la valoración del inmueble. Para el vendedor, el precio de la propiedad suele estar condicionado por factores sentimentales o necesidades económicas, mientras que, en realidad, el único parámetro objetivo es el mercado. Esta discrepancia puede resultar difícil de aceptar, y ahí es donde la experiencia y pericia del agente inmobiliario cobran protagonismo. Es vital acompañar al vendedor de manera cercana y respetuosa hasta que comprenda y acepte la valoración real de su propiedad. La venta de un inmueble implica, muchas veces, desprenderse de algo con una fuerte carga sentimental: ya sea una casa heredada que guarda recuerdos de la infancia o un hogar que ha sido testigo de momentos significativos. Respetar este proceso de despedida es parte esencial del trabajo del profesional.

Por último, la prisa puede convertirse en un error costoso. Muchos propietarios, al intentar vender por su cuenta y sin asesoramiento profesional, terminan aceptando ofertas a la baja y pierden no solo dinero, sino también tiempo y energía. En nuestra inmobiliaria, encontramos a clientes que nos cuentan que primero intentaron vender por sí mismos, se cansaron de enseñar la propiedad y de recibir propuestas insuficientes. Solo cuando se analiza la situación con rigor profesional, comprendiendo el mercado y evaluando la propiedad objetivamente, el vendedor recupera la tranquilidad y la confianza. Y, al final, lo que comienza con profesionalidad y calma casi siempre concluye con éxito y satisfacción para el propietario.

¿Qué pasos realiza su equipo para promocionar una propiedad?

Se trata de un proceso que implica varias acciones coordinadas. Todo comienza con una visita a la propiedad para valorarla adecuadamente. Una vez realizada la evaluación y compartida con el propietario, se inicia un conjunto de pasos que incluyen: home staging, grabación de vídeos con dron y cámara, visitas virtuales y publicaciones en redes sociales, nuestra web y portales inmobiliarios.

Trabajamos codo con codo con el vendedor, observando la respuesta del mercado ante la propiedad y determinando si es necesario reforzar ciertas acciones de marketing, como publicidad en prensa o radio. Cada inmueble requiere su propia estrategia, ya que no todos se promocionan de la misma manera: no es lo mismo un inmueble de alto standing que un ático con terraza o una cabaña; cada uno exige un tipo de publicidad específico para alcanzar el mejor resultado.

Hemos visto que siempre hacen referencia a inmuebles saludables e inmobiliaria green, ¿a qué se refiere con esto?

Desde hace tres años formamos parte de la Asociación de Inmobiliarias Green, una red de agentes de toda España dedicada a mejorar la eficiencia energética de los hogares y fomentar su sostenibilidad. En nuestro caso, vamos un paso más allá, centrando nuestra labor en inmuebles saludables que contribuyan al bienestar de nuestros clientes.

Para ello, colaboramos con empresas especializadas en la reducción de contaminación electromagnética y ofrecemos productos como BIOW, que transforman las estancias en hogares con aire puro de la más alta calidad, comparable a respirar en plena alta montaña.

Finalmente, ¿qué recomienda a los propietarios que quieran vender?

Es importante que los propietarios mantengan la calma al vender, busquen un profesional con el que trabajar y construyan una relación de confianza con su agente. Desde el momento en que se confía un inmueble a una agencia, ambas partes se convierten en socios con un objetivo común: vender la propiedad. Por eso, generar lazos de confianza es fundamental, para que el proceso de venta sea fluido, sencillo y exitoso para todos.