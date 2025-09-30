Oportunidad inmobiliaria en Gijón: piso reformado a precio de chollo

El mercado inmobiliario de Gijón, Asturias, presenta una variedad de opciones que destacan no solo por su ubicación, sino también por sus características intrínsecas y ventajas competitivas. En este análisis detallado, abordaremos cuatro propiedades en venta, haciendo énfasis en los beneficios específicos de cada una y por qué representan una oportunidad única para el comprador.

Piso reformado en el Barrio de La Calzada, Gijón por 125.000 euros

A través de la Agencia Asturias, se ofrece un inmueble ubicado en el barrio de La Calzada, característico por su ambiente residencial tranquilo y bien comunicado, ideal tanto para la inversión como para asegurar una vivienda propia en el futuro. Este piso es perfecto para aquellos que buscan anticiparse a las subidas del mercado.

El apartamento, completamente reformado hace tres años, cuenta con tres dormitorios, suelos de tarima y gres, y un baño moderno con una ducha amplia. Un punto destacable es su ascensor, que mejora notablemente la comodidad y accesibilidad. Otro aspecto a considerar es su sistema de calefacción eléctrica de bajo consumo, un componente esencial para quienes priorizan la eficiencia energética.

Luminoso piso en la Avenida Príncipe de Asturias, Gijón por 180.000 euros

Las recomendaciones exclusivas de Alonso & Asociados nos llevan a una propiedad situada en la codiciada Avenida Príncipe de Asturias. En el séptimo piso de un edificio con ascensor, este hogar brilla por su excepcional luminosidad natural, beneficiada por vistas despejadas.

Esta residencia no solo cuenta con dos habitaciones amplias y una acogedora salita, sino que resalta por su ubicación estratégica, cercana a servicios esenciales y a la Playa del Arbeyal, a escasos 500 metros.

Piso renovado en el distrito Centro, Gijón por 185.000 euros

Una opción interesante para quienes valoran las ventajas del centro urbano es la oferta de Julia Servicios Inmobiliarios en el distrito Centro, este apartamento reformado de tres dormitorios y un baño exhibe un estilo moderno y funcional ideal para el ritmo de vida actual. Con calificación energética "E", este inmueble asegura una eficiencia razonable en su consumo.

Estupendo piso moderno y equipado en Laviada, Gijón por 229.900 euros

Finalmente, en la Calle Pedregales, la oferta de RocíoTreinta se distingue por un meticuloso proceso de reforma integral, haciendo de esta propiedad una opción inmediatamente habitable. Este piso de dos dormitorios presenta un diseño inteligente con un salón cocina americana y moderna iluminación LED. El remodelado baño con plato de ducha incrementa su atractivo para aquellos que buscan una residencia moderna y bien equipada.

En resumen, cada una de estas propiedades posee características únicas que pueden satisfacer las necesidades de diferentes tipos de compradores, desde inversores a familias jóvenes buscando comodidad y ubicación estratégica en la vibrante ciudad de Gijón.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.