Llega a Europa la esperada estabilización en el precio del alquiler

Europa registra finalmente una subida anual 0 en el precio del alquiler, tras una primera mitad del año de incrementos mínimos. Así lo revela el Índice internacional de alquileres por ciudad del tercer trimestre de 2025 que publica hoy HousingAnywhere, la mayor plataforma de alquileres de media duración de Europa.

“Desde principios de año, hemos ido observando que el aumento de los precios del alquiler en Europa ha sido menos pronunciado, hasta llegar ahora por fin a la tan esperada estabilización”, afirma Antonio Intini, CEO de HousingAnywhere. “Sin embargo, este alivio puede resultar más teórico que tangible para muchos inquilinos, que a día de hoy siguen enfrentándose al reto de la asequibilidad y la disponibilidad. El mercado continúa estando muy fragmentado por ciudades. Asimismo, mientras el precio para el alquiler de estudios se mantuvo sin variaciones, el de las habitaciones y apartamentos mostraron incluso ligeros descensos, del 0,8 y 1,5% respectivamente”.

Madrid y Valencia registran incrementos en todos los tipos de alojamiento

Durante el tercer trimestre de 2025, el precio del alquiler de las habitaciones registró un incremento del 6,3% en Valencia, situándose como la tercera ciudad europea con mayor subida, tan solo por detrás de Bruselas (7,9%) y Róterdam (6,7%). Madrid, aunque de forma más moderada, también mostró un incremento del 3,3%. Mientras, Barcelona se mantuvo en línea con la media europea, registrando una bajada del 2,5%. Actualmente, alquilar una habitación en la Ciudad Condal cuesta de media 650€, en Madrid 620€ y en Valencia 425€.

Respecto al precio del alquiler para apartamentos, la tendencia es similar. Valencia revela también un aumento del 4,7% para este tipo de alojamiento. Por su parte, la capital española refleja una subida del 1,2% y Barcelona un ligero descenso del 2,3%.

Pese a que los precios de mercado muestran una tendencia hacia la estabilización, continúan siendo elevados en la mayoría de las ciudades. De esta manera, alquilar un apartamento en Barcelona supone un desembolso de 1.600€, en Madrid 1.669€ y, en Valencia 1.570€, cifras que generan preocupación entre la población más joven. De acuerdo con la última encuesta de HousingAnywhere, el 36,6% de los jóvenes en España manifiesta sentirse estresado ante la posibilidad de no poder afrontar el pago mensual del alquiler.

Precio del alquiler y variación anual tercer trimestre 2025 / Tucasa.com

En cuanto a los estudios, durante el tercer trimestre del año, en España fueron el tipo de alojamiento que mayores subidas del precio del alquiler experimentaron. Barcelona registró un incremento del 4,5%, al igual que Madrid. Alquilar un estudio amueblado cuesta 1.150€ en ambas localidades. El precio de los estudios subió un 10% en Valencia, donde los alquileres ya rondan los 990€. Junto a Bruselas (10%), Valencia es la segunda ciudad europea con mayor aumento en el alquiler de los estudios, después de Róterdam (26,1%).