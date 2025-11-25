Alquilar en España: preocupa el alto coste, pero el 80% encuentra vivienda rápidamente

Una encuesta de HousingAnywhere, la mayor plataforma europea de alquiler a medio plazo, revela que el precio es un obstáculo para el 60% de los jóvenes inquilinos que buscan un alquiler en España. En Europa, este porcentaje cae al 58%. La encuesta, realizada entre jóvenes de 18 a 34 años alquilando en siete países de Europa, también indica que en España los jóvenes encuentran un alquiler relativamente rápido.

Precio, falta de claridad en los anuncios y pocas opciones: las dificultades más comunes

El precio no es el único obstáculo al que hacen frente los jóvenes en España. La falta de claridad en los anuncios de los portales inmobiliarios es un obstáculo para el 27,7% de los jóvenes, mientras que la escasez de oferta afecta al 23,5%.

El panorama a nivel europeo se asemeja al español, con diferencias en algunos países. Los altos precios del alquiler (58%) continúan siendo el principal desafío, al igual que la escasez de oferta (31,2%). Este último obstáculo es especialmente relevante en los Países Bajos (47,8%), donde incluso supera la preocupación por el precio (45,9%).

Asequibilidad, transporte público y ubicación, entre las principales preferencias

La asequibilidad también es el factor más determinante a la hora de elegir una vivienda en España. Al preguntarles por sus preferencias a la hora de buscar un alquiler, el 54% respondió que encontrar un hogar con un precio asequible era una de sus prioridades. La buena conexión mediante transporte público (31,6%), la cercanía al trabajo o centro de estudios (28,5%), la seguridad del vecindario (27%) y que las facturas estén incluidas en el importe mensual (26,8%) también son algunas de las principales preferencias de los inquilinos. A nivel europeo, la seguridad cae en importancia mientras más inquilinos valoran que el apartamento esté amueblado.

Obstáculos más comunes para los jóvenes que buscan alquiler en España / HousingAnywhere

8 de cada 10 jóvenes encuentran un alquiler en España en menos de 2 meses

La encuesta de HousingAnywhere también revela que en España los jóvenes encuentran un alquiler más rápido que en otros países de Europa. El 80% de los jóvenes que buscan un alquiler en España lo encuentra en dos meses o menos. En una comparativa de 7 países europeos, tan sólo en Bélgica es más común conseguir un apartamento así de rápido (81%). En mercados muy tensionados, como en los Países Bajos, este porcentaje cae hasta el 58%. Tanto en España como en Bélgica, el 36% encuentra un alquiler en menos de un mes.

“El precio sigue siendo el mayor obstáculo para los jóvenes inquilinos en España. Por otro lado, es un alivio ver que, a diferencia de otros mercados europeos más tensionados, los inquilinos en España todavía pueden encontrar su nuevo hogar con relativa rapidez", afirma Luca Contella, responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere. "Es fundamental fomentar la transparencia y claridad en los anuncios para seguir facilitando el proceso de búsqueda, por lo que continuamos mejorando nuestros mapas y filtros para una experiencia más personalizada mientras recordamos a los anunciantes la importancia de mantener sus anuncios completos y al día", concluye Contella.

Acerca de estas cifras

En junio de 2025, HousingAnywhere realizó una encuesta a 3.190 jóvenes que habían alquilado un alojamiento a través de su plataforma en los últimos seis meses o estaban buscando activamente un alquiler en Europa. Los usuarios tenían entre 18 y 34 años: El 18% tenía entre 18 y 20 años, el 36% entre 21 y 24 años, el 30% entre 25 y 29 años y el 15% entre 30 y 34 años. De los encuestados, el 63% ya había encontrado su alquiler, y el 37% seguía buscando. Los encuestados estaban interesados en alquileres situados principalmente en Alemania, Italia, Países Bajos y España, y en menor medida de Bélgica, Francia, Portugal y otros países europeos. De los 3.190 jóvenes que participaron en la encuesta, más de 540 estaban interesados en alquilar en España.

Esta encuesta tiene en cuenta el país donde los inquilinos querían encontrar su alojamiento o habían alquilado recientemente. La nacionalidad de los encuestados no necesariamente coincide con el país donde alquilan, ya que la encuesta incluye tanto inquilinos internacionales como nacionales.

Acerca de HousingAnywhere

HousingAnywhere es la mayor plataforma europea de alquileres de media duración. La plataforma ayuda a sus usuarios a vivir donde ellos decidan, permitiéndoles alquilar su nuevo hogar de manera completamente online, fácil y segura. HousingAnywhere conecta a inquilinos con propietarios verificados y facilita pagos seguros en su plataforma para reservar alojamiento de manera digital. La compañía opera en más de 125 ciudades de Europa y EE.UU. y atiende principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales de entre 18 y 35 años que alquilan alojamiento en el extranjero entre seis y doce meses.

Junto a la plataforma holandesa Kamernet y la francesa Studapart, HousingAnywhere representa tres marcas de rápido crecimiento. Los marketplaces de HousingAnywhere y Studapart generaron 60.000 reservas de alojamiento en 2024, mientras que Kamernet tuvo 80.000 suscriptores de pago en el mismo año. Con sede en Róterdam (Países Bajos), la empresa cuenta con 250 profesionales.