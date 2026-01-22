La oportunidad de vivir en Asturias: piso luminoso con garaje y trastero en Oviedo por 225.000 euros

El mercado inmobiliario asturiano sigue ofreciendo oportunidades atractivas en zonas urbanas consolidadas. Un piso amplio y luminoso en el entorno del HUCA y el centro comercial Los Prados, en Oviedo, y un apartamento exterior en el céntrico barrio de Laviada, en Gijón, se presentan como dos propuestas destacadas por su ubicación estratégica, estado de conservación y versatilidad de uso.

Piso luminoso con tres dormitorios en Oviedo

Piso en Huca Los Prados / tucasa.com

Esta vivienda se ubica en la calle Luxemburgo, en el barrio de Huca–Los Prados, y sale al mercado por 225.000 euros. El piso cuenta con 97 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres dormitorios y dos baños, y se encuentra en una quinta planta de un edificio con ascensor.

El inmueble destaca por su orientación sureste, que garantiza luminosidad tanto por la mañana como por la tarde, y por su buen estado de conservación. La distribución incluye un amplio salón-comedor de más de 24 m², una cocina totalmente equipada y tres dormitorios dobles, uno de ellos tipo suite con baño privado y armarios empotrados. Un segundo baño completo da servicio al resto de la vivienda.

La propiedad se vende amueblada e incluye plaza de garaje y trastero en el mismo edificio, aportando un plus de comodidad. Su ubicación, a pocos minutos del Hospital Universitario Central de Asturias y del centro comercial Los Prados, así como a unos 15 minutos del centro de Oviedo, refuerza su atractivo tanto como vivienda habitual para familias como para inversión, ya que cuenta con licencia de alquiler turístico en vigor.

Apartamento amueblado cerca de la playa en Gijón

Piso Gijón / tucasa.com

En el barrio de Laviada, una de las zonas más céntricas y demandadas de Gijón, se encuentra la segunda propiedad destacada. Se trata de un apartamento situado en la avenida de Portugal, que sale a la venta por 189.000 euros y cuenta con 50 metros cuadrados construidos, distribuidos en un dormitorio y un baño.

La vivienda es completamente exterior y dispone de orientación este, lo que proporciona una excelente entrada de luz natural. Su distribución incluye una cocina americana abierta al salón-comedor, un dormitorio amplio con armario empotrado y un baño completo. El piso se vende amueblado, con cocina equipada, suelos de parqué y calefacción individual por gas ciudad.

Ubicado en una primera planta con ascensor, el edificio cuenta con acceso adaptado y se encuentra a escasos metros de la playa de Poniente y de todos los servicios urbanos. Actualmente destinado a uso vacacional, este apartamento se presenta como una opción interesante tanto para residencia habitual como para inversión en una de las áreas con mayor demanda del centro de Gijón.

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en Asturias. Desde un piso amplio y bien equipado en una zona estratégica de Oviedo, hasta un apartamento funcional y luminoso en pleno centro de Gijón, la región continúa ofreciendo alternativas atractivas para distintos perfiles de comprador, ya sea para vivir, invertir o combinar ambas opciones.