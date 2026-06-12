Oviedo suma dos oportunidades inmobiliarias para compradores que buscan ubicación o naturaleza

El mercado inmobiliario de Oviedo continúa mostrando una amplia variedad de opciones para compradores con necesidades muy distintas. Desde viviendas amplias en pleno centro hasta propiedades rurales para reformar, la capital asturiana mantiene una oferta capaz de responder tanto a quienes priorizan la ubicación como a quienes buscan tranquilidad, terreno y margen para personalizar su futuro hogar.

Dos inmuebles comercializados por CIDAS Inmobiliaria ilustran esta diversidad: un piso de grandes dimensiones en la calle Uría, frente a El Corte Inglés, y una casa adosada en Pedruño, en el entorno rural del concejo de Oviedo. Aunque responden a perfiles de comprador diferentes, ambos comparten un elemento clave: la posibilidad de vivir en Oviedo desde perspectivas muy distintas.

Calle Uría: amplitud y servicios en una de las zonas más demandadas

Vivienda a la venta en calle Uría / CIDAS INMOBILIARIA

En el centro de Oviedo, la calle Uría sigue siendo una de las ubicaciones más representativas de la ciudad. Su cercanía a comercios, servicios, transporte público, zonas verdes y equipamientos urbanos convierte esta vía en una de las referencias del mercado residencial local.

En esta zona se encuentra un piso de 123 metros cuadrados construidos y 110 metros útiles situado en una quinta planta exterior de un edificio construido en 1980. La vivienda cuenta con plaza de garaje y trastero, dos elementos especialmente valorados en el centro de la ciudad, donde el estacionamiento y el espacio de almacenaje suelen ser factores decisivos en una operación de compra.

La distribución actual incluye dos habitaciones, ambas con baño en suite. La principal dispone además de vestidor, mientras que la segunda, de menor tamaño, se ubica junto a la cocina y responde a una configuración más clásica, vinculada en origen al servicio doméstico. La vivienda dispone también de una cocina amplia con despensa, una estancia que aporta funcionalidad y capacidad de organización.

Uno de los espacios más destacados es el salón-comedor, desde el que se accede a un balcón con vistas hacia El Corte Inglés y el Campo San Francisco. Esta conexión visual con una de las zonas más reconocibles de Oviedo refuerza el carácter urbano del inmueble.

El piso, actualmente de segunda mano y para reformar, ofrece margen para adaptar su distribución a nuevas necesidades familiares o residenciales. Sus dimensiones permiten plantear una actualización integral que aproveche mejor los espacios y se ajuste a formas de vida más actuales.

El edificio dispone de ascensor con acceso directo a la plaza de garaje, una característica práctica y poco habitual en determinadas fincas céntricas. La vivienda cuenta además con calefacción central, armarios empotrados y orientación oeste.

Por su localización, superficie y características complementarias, este inmueble se dirige a compradores que buscan vivir en el centro de Oviedo sin renunciar a metros, garaje y posibilidades de reforma.

Pedruño: una vivienda rural con finca y carácter tradicional

Venta de casa en Pedruño / CIDAS Inmobiliaria

A unos 15 minutos en coche del centro de Oviedo, el paisaje cambia por completo. En la aldea de Pedruño, dentro del entorno de San Claudio-Trubia-Las Caldas, se sitúa una casa adosada conocida antiguamente como la casa del Molino.

Se trata de una vivienda para reformar de aproximadamente 100 metros cuadrados construidos y 80 metros útiles, levantada sobre una finca llana de 948 metros cuadrados. La propiedad conserva muros de piedra de unos 30 centímetros, un elemento constructivo que aporta carácter tradicional y abre la puerta a un proyecto de rehabilitación con identidad propia.

La casa se distribuye en dos plantas. En la planta baja se encuentran la cocina, un aseo y una sala. La primera planta alberga dos habitaciones orientadas al este. Además, la propiedad cuenta con un garaje independiente de unos 24 metros cuadrados y un almacén anexo, antiguamente destinado a cuadra, de aproximadamente 18 metros cuadrados.

La finca está cerrada por muro de piedra y cuenta con acceso mediante portilla metálica. Otro de sus elementos singulares es la presencia de un pequeño arroyo que bordea la parcela y que antiguamente se utilizaba para las labores del molino, lo que refuerza el vínculo histórico de la propiedad con el entorno rural.

Aunque la vivienda necesita reforma, el tejado fue revisado hace aproximadamente un año y se encuentra en buen estado de conservación, según la información facilitada por la inmobiliaria. Este aspecto puede resultar relevante para quienes buscan acometer una rehabilitación progresiva.

La ubicación permite combinar vida rural y cercanía a la ciudad. La zona cuenta con conexión por carretera recientemente asfaltada y acceso a vías como la N-634, AS-228 y AS-233, además de rápidas salidas hacia la autopista.

Dos formas de entender la vivienda en Oviedo

La comparación entre ambos inmuebles refleja dos tendencias presentes en el mercado residencial asturiano. Por un lado, la demanda de pisos amplios en zonas céntricas, con servicios próximos y prestaciones difíciles de encontrar, como plaza de garaje y trastero. Por otro, el interés por viviendas rurales con terreno, especialmente entre compradores que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y posibilidades de reforma.

El piso de la calle Uría representa una opción ligada a la vida urbana: desplazamientos a pie, proximidad a comercios y servicios, amplitud interior y potencial de actualización en una ubicación consolidada.

La casa de Pedruño, en cambio, responde a otro perfil: compradores dispuestos a reformar, interesados en una finca privada y en un entorno natural sin alejarse demasiado del centro de Oviedo.

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En un mercado cada vez más condicionado por los hábitos de vida, la movilidad y la búsqueda de espacios adaptados a nuevas necesidades, Oviedo sigue ofreciendo alternativas muy distintas dentro de un mismo concejo. La elección final dependerá menos de la distancia y más del modelo de vida que cada comprador quiera construir.