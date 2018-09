Óscar Rodríguez gana la etapa de la Vuelta con final en La Camperona y Herrada se mantiene líder

El ciclista navarro Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) ha ganado este viernes la decimotercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Candás y La Camperona sobre 174,8 kilómetros, dando la sorpresa al imponerse en las duras rampas a escaladores como Rafal Majka (Bora) o Sergio Henao (Sky), mientras que Jesús Herrada (Cofidis) cedió terreno pero sigue de líder de la clasificación general provisional.





