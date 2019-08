Vuelta a España 2019: Fabio Jakobsen se impone en un ajustado esprint en El Puig

Fabio Jakobsen, un joven esprinter de 22 años campeón de Holanda, evitó la segunda victoria consecutiva a Sam Bennett batiendo al irlandés sobre la misma línea de meta, en un final muy apretado resuelto por la "foto finish" que puso fin a la tercera etapa, entre Cullera y El Puig, donde Roche volvió a enfundarse el maillot rojo.



Jakobsen y Bennett estaban llamados al duelo en la recta de meta, y acudieron a la cita. El chaval de Heukelum cerró los ojos a la vez que metía el tubular sobre la línea. No vio nada, pero al encontrarse con los auxiliares del equipo supo que había logrado su primera victoria en la Vuelta en el año de su debut.



La foto señaló a Jakobsen, que se adelantó por un milímetro a Bennett y por algo más al alemán Max Walsched (Sunwed) y al colombiano Fernando Gaviria (Emirates). Se volvió a meter en la refriega el español Jon Aberasturi (Caja Rural), pero esta vez sólo pudo ser noveno.



La jornada que terminó en 4h.04.16 en los 175 kilómetros de recorrido, fue de transición para los favoritos, reservados para el primer final en alto de este miércoles en Javalambre, primera gran cita. Nicolas Roche volvió a sonreír con el maillot rojo, con Nairo Quintana a 2 segundos y su compatriota colombiano Rigoberto Urán a 8.





Off course disappointed to stop the race, but after the TTT there was no improvement of the knee.

I say goodbye with a smile because I know @JumboVismaRoad will make this race worth it! Go for it boys! ?? https://t.co/UndaI7NGMS