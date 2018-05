Difac acerca a los alumnos al colegio de Raíces el día a día de las personas con discapacidad

Los alumnos del 5.º y 6.º de Primaria del colegio Castillo de Gauzón, de Raíces Nuevo (Castrillón) darán mañana un paseo alrededor del centro escolar para conocer las dificultades a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida, una activiada con la que la asociación DIFAC quiere celebrar el 10.º "Día de la Accesibilidad en Castrillón".

Con el Día de la Accesibilidad la Asociación intenta hacer visibles las dificultades que encuentran las personas con movilidad reducida en su vida diaria como consecuencia de los diferentes tipos de barreras físicas (urbanísticas, arquitectónicas, de transporte, etc.) y sociales. El fin es que las personas sin discapacid...ad se sienten en una silla de ruedas para comprobar "in situ" lo que supone un escalón de entrada a un establecimiento, un simple bordillo de acceso a una acera, o sencillamente no poder pasar por un lugar estrecho. En esta actividad se puede comprobar cómo estas situaciones, pasan generalmente inadvertidas para personas sin limitaciones de movilidad.