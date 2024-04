El PP "vigilará" que no haya "trampas" en la ley del lobo y el PSOE exige "prudencia"

La luz verde del Congreso para debatir una ley que rebaje la protección del lobo genera discordia entre los partidos asturianos. El PP alerta de que estará "vigilante" para que "la izquierda no haga trampas" en la tramitación parlamentaria , mientras el PSOE asturiano pide a los populares que "no engañen ni generen más expectativas entre los ganaderos". El tercer partido de la Cámara asturiana, Vox, reivindicó la constancia y relevancia de su apoyo a las demandas del sector agroganadero "ante la sobreprotección" del lobo y destacó que "Barbón no pinta nada en Madrid". Foro, por su parte, mostró su "decepción" por lo que considera "una traición del Gobierno del Principado" a los ganaderos y pastores de Asturias.

El día después de que el PP sacara adelante en el Congreso debatir una ley que permita la exclusión del lobo del listado de especies protegidas (Lespre), con el apoyo de Vox, PNV y Junts, escenificó, una vez más, la división política sobre esta cuestión entre la izquierda y la derecha de la Cámara asturiana. El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, advirtió de que el Grupo Popular en el Congreso "estará muy vigilante para que la izquierda no haga trampas, ni utilice artimañas para retrasar la aprobación de esta ley". El próximo paso para sacar al lobo de la lista de especies con protección especial, detalló Venta, será la constitución de la ponencia en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica de la Cámara Baja. "Vamos a controlar que el PSOE y Sumar no hagan trampas para evitar que se tramite esta ley, estaremos pendientes de que no aprovechen su mayoría en la mesa para ganar con artimañas lo que perdieron en la votación del pleno". El "número dos" del Grupo Popular en la Junta cuestionó "el doble discurso hipócrita" de los socialistas asturianos sobre el lobo, "con Adrián Barbón y Adriana Lastra al frente" y cargó contra las palabras de la cabeza de lista asturiana por el PSOE en el Congreso: "Para ellos, los ganaderos son un puñado de votos ante las decisiones de un Gobierno que les maltrata", reprochó Venta.

"La posición del Gobierno del Principado no ha cambiado en ningún momento, está utilizando todos los instrumentos a su alcance, incluso en el ámbito judicial, para sacar al lobo del Lespre", defendió la portavoz del PSOE en el parlamento asturiano. "Pediría prudencia al PP para no engañar o generar más expectativas al sector agrario en Asturias, y no ir más allá de lo que pasó en el Congreso", planteó Dolores Carcedo, quien eludió pronunciarse sobre si la FSA se siente identificada con la posición que mantuvo este martes en el Congreso el diputado socialista Daniel Senderos, acerca de que los gobiernos autonómicos mantienen las competencias sobre la gestión y los planes de control del lobo: "Nuestra posición es clara, no vamos a entrar si estamos de acuerdo con una parte de un planteamiento o de otro. Deberíamos ser todos prudentes en nuestras manifestaciones y contar lo que pasó en el Congreso, que fue una toma en consideración de un debate, y en la que algunos partidos que la apoyaron dijeron que no están de acuerdo con todo y que habría que esperar a lo que se acuerde en el marco de la Unión Europea", argumentó Carcedo.

Javier Jové, portavoz adjunto de Vox, valoró que "Barbón no pinta nada en Madrid" y destacó que en su partido "siempre hemos tenido claro nuestro apoyo al medio ruriual ante la amenaza que supone el lobo a la actividad ganadera, con multitud de iniciativas". Jové reivindicó "la necesaria intervención de Vox" en la votación para la toma en consideración de la ley que persigue sacar al lobo del Lespre, "aunque algunos titulares han preferido centrarse en los apoyos recibidos por parte del PNV o Juntos. Pero Vox ha estado ahí desde el principio y seguiremos estando con los ganaderos", afirmó Jové.

Adrián Pumares, secretario general de Foro y diputado en la Junta General, aseguró que no le cogió por sorpresa la posición de los dos diputados socialistas asturianos en el Congreso, Adriana Lastra y Roberto Morís, que se alinearon con la posición del Grupo Socialista en el Congreso y votaron en contra de debatir una ley que rebaje la protección y saque al lobo del Lespre. "No me sorprende, pero me decepciona y no la entiendo", manifestó Pumares, quien recordó que en el debate de una iniciativa similar que tuvo lugar en el Senado hace más de dos años, "el encargado de defender los intereses contrarios a Asturias fue Fernando Lastra, que es asturiano". Para el diputado forista, las explicaciones dadas ahora por Adriana Lastra para rechazar la iniciativa del PP "son insultantes, no las termino de entender, pero estamos al borde de una campaña electoral y serán los propios socialistas los que tendrán que explicar esta traición al Principado de Asturias".

Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, fue el único en sumarse al mensaje de su homóloga socialista: "No vamos a entrar si el lobo tiene que estar o no en el Lespre. Es un asunto complejo. Toda nuestra solidaridad con los ganaderos que sufren ataques. El PP está jugando con las expectativas de los ganaderos, vendiendo que la inclusión del lobo en la lista de especies de protección especial es una decisión política, cuando se trata de una decisión técnica y científica".