La vía asturiana para el "9"

La inesperada salida de Braulio con destino al fútbol chipriota ha dejado al Caudal con Roni como único delantero centro. Ante esta situación el club trabaja para buscar un sustituto para el canario y ahí el club maneja varias opciones dentro de las que destaca la vía asturiana. Dentro de los nombres que baraja el conjunto mierense está la de tres jugadores con pasado en el Hermanos Antuña como son Diego Cervero, Carlos Álvarez y Borja Navarro.

Los dos primeros jugadores militan en el Fuenlabrada del Grupo II de Segunda B que trata de luchar por meterse en plazas de play-off de ascenso. Cervero y Carlos Álvarez no están contando demasiado en los planes del técnico del cuadro madrileño, un Antonio Calderón que sustituyó a Josip Visnjic en la décima jornada, lo que hace que ambos puedan estar en el mercado aunque su alta ficha dificulta la operación para el modesto Caudal.

Diego Cervero es el que más cuenta para Calderón. El ex del Oviedo ha participado en once de los veinte partidos que van, siendo titular en seis y disputando un total de 539 minutos anotando dos tantos, ambos en las dos primeras jornadas de Liga. El ex del Real Oviedo es uno de los goleadores más refutados de la categoría y este verano realizó la pretemporada en el Caudal con lo que conoce a la perfección los métodos de Iván Ania además de tener una gran relación con varios jugadores blanquinegros.

Carlos Álvarez está entrando menos en los planes de Calderón. Ha jugado diez partidos siendo titular en uno y marcando un tanto. Ha participado un total de 266 minutos. Álvarez jugó en el Caudal en la temporada 2010-11 cuando llegó en el tramo final de la Liga procedente del Puertollano. Tras esta experiencia ha pasado por Gimnástica de Torrelavega, Cádiz, Leganés -con el que ascendió a Segunda jugando ocho partidos en esta categoría-, y Murcia hasta llegar este verano al Fuenlabrada. Los dos jugadores estarían en la órbita mierense pero la alta ficha de ambos dificulta la operación toda vez que antes deberían lograr la carta de libertad del Fuenlabrada.

La otra opción que maneja el club es la de Borja Navarro. El gijonés ha quedado libre tras desvincularse del Chiangmai tailandés y está a la espera de ofertas.

Borja Navarro jugó en el Caudal una temporada y media. Llegó a Mieres en el curso 2012-13 y en el mercado invernal de la 2013-14 marchó al Albacete, con el subió a Segunda. Luego pasó por Compostela, Pattaya tailandés, Almería B hasta recalar en el mencionado Chiangmai del que se ha desligado recientemente.