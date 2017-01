A dar imagen de líder

El Real Avilés afronta un partido no solo para no fallar, sino también para dar su mejor imagen. La primera razón es mantener el liderato ganando a un equipo de la zona media de la tabla, aunque en plena progresión; la siguiente, quitarse el sabor agridulce la victoria por 5-7 ante Lenense y la tercera, mostrar a los gestores mexicanos lo que pueden hacer sobre el campo. Raúl Arias y Tonatiuh Cuevas, director deportivo y director ejecutivo de IQ Finanzas, estarán en el palco del Suárez Puerta para ver por primera vez al equipo en directo.

Con todo, el técnico Pablo Lago no cree que sea necesario poner presión al equipo para que siga en la buena línea de resultados: "Este es un partido más, van a tener la misma presión del primer partido y cada uno de los que hemos jugado. Lo que queremos es hacerlo bien, parecido a la primera parte del partido en Pola de Lena, y ser competitivos como venimos haciendo", señaló el entrenador del Avilés.

El primer partido con presencia mexicana en el campo fue antes del parón navideño, en el feudo del Colunga, al que asistió el director financiero del grupo inversor mexicano, Álvaro López, Ese choque acabó en empate (1-1), después de encajar un gol en el minuto 93 de partido. El conjunto blanquiazul permitió la semana pasada que un 1-4 al descanso terminara por convertirse en un festín de goles, pero para los dos equipos. Hoy toca dar otra imagen y recuperar la solidez defensiva de la que hizo gala por momentos el equipo en la primera vuelta, aunque no llegó a conseguir dejar su portería a cero regularmente. El ataque no es un problema para el Avilés: lleva once partidos consecutivos viendo portería. Es más, solo se quedó sin marcar en lo que va de liga en las derrotas ante Langreo y Marino, y esa es la línea en la que quiere continuar el equipo.

El choque ante el Llanera en la primera vuelta fue uno de esos momentos en los que el juego defensivo no lució al cien por cien. De hecho, el encuentro terminó con victoria blanquiazul, pero por 2-3, después de acabar el primer tiempo con 0-3 en el marcador. Ocurrió en aquella ocasión y volvió a ocurrir el pasado domingo. Los dos partidos terminaron bien para los intereses del Avilés, pero ese guión puede llevar a otro desenlace de no corregirse.

Para afrontar el choque, el técnico Pablo Lago ha convocado a todos sus jugadores, excepto a Dudi, que todavía se recupera de su lesión en el codo. Seger y Pablo Suárez han llegado a tiempo tras recuperarse de la gripe, lo mismo que Nacho Méndez de sus molestias musculares. La plantilla es corta, ya lo dijo el mexicano Raúl Arias en la presentación de su proyecto, pero en esta ocasión, al menos, Lago cuenta con algunas piezas de más para trabajar.

Un once probable es el que colocaría a Esteve Peña en la portería; Pablo Suárez, Pantiga, Nuño y Manu Blanco en defensa; Palazuelos y Nacho Méndez, en el centro del campo, y Marcos Torres, Álex Arias y Matías, con Jorge Rodríguez en punta, siempre y cuando Pablo Suárez y Nacho Méndez, que entrenaron menos durante la semana, estén al cien por cien para disputar el choque.

El Llanera llega corto de efectivos al encuentro. El equipo no puede contar con Cris Alonso, sancionado tras ver la quinta amarilla, y los lesionados Plaza, Yoni y Juan. El Avilés no puede confiarse ante este rival, y es que el Llanera ha pasado de ser colista en la jornada 10, a estar ahora en la undécima posición de la tabla, gracias a ocho victorias y tan solo un empate y una derrota en esta etapa de la competición. "Lleva 25 de los últimos 30 puntos, esos son números de campeón. Es uno de los partidos complicados que tendremos en el Suárez Puerta", sentenció Lago.