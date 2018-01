Más allá del valor

"No he nacido para rendirme". "No he nacido para abandonar". "Los límites están en mi mente". "La fuerza está en mi corazón". "He nacido para estar aquí hoy". "He nacido para ser Farinato". Los cerca de 2.000 participantes de la Farinato Race de Gijón repetían con fuerza y entusiasmo las frases pronunciadas por el speaker antes de dar la salida. Las últimas palabras de motivación antes de afrontar los seis kilómetros de duro recorrido que tendrían que hacer frente en Los Pericones.

El espectacular montaje, así como el ambiente de compañerismo, deporte, sacrificio y superación, formaron una atmósfera que activaba a todos aquellos curiosos que se acercaron a presenciar la competición, la primera del año de esta serie de pruebas que en Gijón cumple su cuarta edición.

Lo importante: finalizar la prueba y vencer los límites de uno mismo. Además, en el aspecto más competitivo, el más veloz en completar la prueba fue Asier Landart, con un registro de 35.21 minutos, rebajando en más de un minuto el tiempo logrado el pasado año por Omar Eduardo Ruda, que esta vez fue tercero. En segunda posición finalizó Israel Ferrero, a sólo 17 segundos del vencedor. En la categoría femenina la victoria volvió a ser para Paula Esteiro, con un tiempo de 47.42 minutos, superando a María Carmen Cid y a la joven Miriam Araujo, que fueron segunda y tercera, respectivamente.

De esta forma, Asier Landart y Paula Esteiro se convirtieron en los "farinatos de hierro", mientras que en la Farinato Race popular el vencedor fue Marino Martínez, en hombres, y Natividad Álvarez, en mujeres.