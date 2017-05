Sánchez rechaza la moción de Iglesias, del que dice que "le sienta como un guante a Rajoy"

A falta de unidad interna, suma de reproches a Podemos. Dos de los tres aspirantes al liderazgo socialista, Pedro Sánchez y Patxi López, se unieron ayer, bien que separados por cientos de kilómetros, para rechazar la moción de censura contra Mariano Rajoy anunciada días atrás por Pablo Iglesias, de quien el ex secretario general del PSOE dijo en Mérida que "le sienta como un guante" al presidente del Gobierno.



López, en Orense, tachó al secretario general de Podemos de "mejor aliado" del presidente del PP. El exlendakari aseguró que su propuesta de moción de censura "no resulta en absoluto creíble", porque Podemos ya tuvo una oportunidad de impedir que gobernara el PP y "votó no a esa posibilidad" y "a que hubiera gobierno de cambio", recordó, en referencia al fallido intento de investidura de Sánchez, en marzo de 2016.



En lugar de estar hablándose de corrupción, prosiguió, "estamos hablando de esta especie de moción de censura", que enmarcó dentro de la "política espectáculo" de Podemos. En este punto subrayó que el PP "no es más corrupto que hace un año", aunque poco después se contradijo al afirmar que "no es uno o dos corruptos, sino un partido carcomido por la corrupción, con tramas sistemáticas para saquear recursos públicos".



Todo lo cual no le impidió reprochar al presidente del Gobierno su ironía del sábado, cuando se burló de la iniciativa del líder de Podemos. "No haré una moción de censura contra Iglesias, no me conviene", dijo Rajoy.



El propio Pablo Iglesias exigió el sábado por la noche al jefe del Ejecutivo que no "ironice" ni haga "bromas" sobre la moción de censura, aunque aprovechó para decir que esa actitud prueba que Rajoy "no está a la altura", al tiempo que recordó la "situación delicada" en la que se encuentra el Presidente porque tendrá que ir a declarar como testigo en el juicio del "caso Gürtel".



Más duro que López con el "oportunismo" de Iglesias fue aún Pedro Sánchez. El líder de Podemos "le sienta como un guante" a Rajoy, denunció, porque cuando pudo elegir entre un presidente socialista y el líder del PP, "votó" por el segundo. Así, le recordó a Iglesias que "hace un año no hubiera hecho falta esa moción de censura a Rajoy", a quien, de todas formas, reclamó que "asuma sus responsabilidades políticas". "Por decencia, le pedimos que piense en España y dimita como presidente del Gobierno", terminó.



El viernes, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, no descartó que Sánchez pudiera ser el candidato alternativo en la moción de censura de Podemos, aunque añadió: "Dudo que ahora mismo Pedro Sánchez, sin ser secretario general del PSOE, se pueda plantear esto". Tras ser apeado del liderazgo socialista, en octubre de 2016, Sánchez abogó por "trabajar codo con codo con Podemos".