La CUP rechaza la suspensión de la declaración de independencia

La CUP ha expresado hoy su rechazo a que la declaración de independencia sea suspendida a la espera de una mediación que no se ha producido y con "un Estado español que no quiere" que se produzca, por lo que ha advertido que "no renuncia" al objetivo de una declaración efectiva y con carácter inmediato.



En su intervención de posicionamiento de la CUP al discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament, la diputada Anna Gabriel ha afirmado que hoy "se ha perdido una ocasión" para proclamar el nacimiento de una república catalana que ponía fin al "régimen del 78" en Cataluña.



Según Gabriel, a la CUP le hubiese gustado un referéndum como el de Québec o Escocia, "en lugar de tener que hacerlo bajo una ocupación judicial y policial", pero se ha mostrado partidaria de dar el paso de proclamar la independencia "para recuperar los derechos y que se deje de asaltar las instituciones democráticas". "Pero no ha llegado como queríamos", ha lamentado.



"Pero no ha llegado como queríamos -ha lamentado-, y por esto hemos tenido que improvisar otra intervención" distinta a la que la CUP tenía previsto hacer inicialmente en esta sesión del Parlament.



"No podemos callar ante hechos suspendidos", ha advertido, porque "los resultados del referéndum provocan unos efectos", y ha recordado que los diputados independentistas han llegado al Parlament "con el apoyo de la gente que quiere construir un nuevo país".



En este punto, Anna Gabriel ha querido dejar claro: "nosotros no podemos suspender los efectos de nada, y de hecho nos dicen que vamos a una negociación y mediación, pero ¿con quién, con un Estado que sigue amenazando y desplegando fuerzas policiales y militares, que atiza la violencia de la extrema derecha?".



"Nos encantaría hablar de mediación y diálogo si el Estado abandona la línea de amenazas y suspensiones y emprende un camino de negociación ante un conflicto político", pero la CUP no percibe que se haya producido este cambio de posición, ha afirmado Gabriel.



"En consecuencia -ha subrayado Anna Gabriel-, mantenemos el objetivo, y no tenemos una moral de derrota, sino al contrario, reafirmamos nuestro compromiso de romper el candado del 78 y de un sistema institucional heredado del franquismo".



"Hemos venido a hacer una república abierta al mundo, que quizás les da miedo a los poderosos pero que al resto de ciudadanos les llena de esperanza", ha añadido antes de recalcar que "ni nosotros ni mucha gente pensamos renunciar, no hay derrota que valga, empezamos una etapa de lucha, no podemos suspender lo que han expresado más de dos millones de personas".



Previamente, la CUP había indicado en una primera reacción de urgencia en Twitter al discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "nosotros, como la gente, hoy hemos venido a proclamar la república", mientras que la organización juvenil Arran habla de "traición inadmisible" del president.



En una entrada en su perfil oficial en la red social Twitter, la CUP expresa la decepción que le ha provocado que Puigdemont no haya avalado finalmente una declaración de independencia tras el 1-O hoy en el Parlament y que haya "suspendido" su aplicación a la espera de que se produzca una mediación.





Los diputados de la CUP, que han llegado los últimos al hemiciclo ytras el retraso de una hora en el comienzo del pleno, han añadido en Twitter una frase pronunciada por el cantante Ovidi Montllor: "El canto ganará a la tristeza y la esperanza se habrá hecho grande, por todas partes parirá, ¡libertad! Bienvenida República. Ganaremos".Por parte de la, ha ido más lejos en su valoración negativa del discurso de Puigdemont y ha afirmado que "estamos asistiendo a una traición inadmisible. Hoy Carles Puigdemont frena el mandato popular claro y rotundo del referéndum "."En el Paseo de Sant Joan se respira rabia e indignación.No tenéis vergüenza Junts pel Sí", indica otro comentario en el perfil de Twitter de Arran.Finalmente, esta misma organización juvenil invita a que "ahora más que nunca hace falta que continuemos organizados para exigir la aplicación inmediata de la independencia. ¡Que la prudencia no nos haga traidores!".