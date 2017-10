ANC y Òmnium convocan protestas en Barcelona

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han convocado a las 20.00 horas de hoy a una concentración con velas en el tramo de la Avenida Diagonal de Barcelona comprendido entre la plaza Francesc Macià y Passeig de Gracia para reclamar la libertad de sus líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.



Esta concentración en Barcelona "para reclamar la libertad de los presos políticos", según indican las asociaciones soberanistas, ha sustituido una inicial convocatoria de protesta silenciosa ante las delegaciones del Gobierno en las cuatro provincias catalanas.



La ONC y Òmnium Cultural mantienen no obstante la convocatoria de concentraciones de protesta frente a "los centros de trabajo" a las 12.00 horas.



A esta convocatoria se ha sumado también la asociación "Universitats per la República", que ha pedido a los estudiantes concentrarse en los campus universitarios bajo el lema "Basta de ataques a la democracia: libertad presos políticos".



Por otra parte, Òmnium Cultural ha difundido un vídeo en inglés a través de las redes sociales que bajo el título "Help Catalonia. Save Europe" asegura que el 1-O los catalanes quisieron votar pacíficamente pese a la "violencia" de las fuerzas de seguridad "nunca vista antes en Europa", alerta de las penas de prisión que afrontan Sánchez y Cuixart y se dirige a los ciudadanos europeos pidiéndoles ayuda "antes de que sea demasiado tarde".



La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió anoche a prisión sin fianza por sedición a Sánchez y Cuixart a petición de la Fiscalía como "promotores y directores" del asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.



En declaraciones posteriores ante los medios, representantes de ANC y Òmnium emplazaron a los ciudadanos a manifestarse hoy "de manera cívica pacífica y democrática" contra esta decisión.



Este lunes, en un vídeo grabado antes de ir a declarar ante la Audiencia Nacional, ante la posibilidad de acabar en prisión, Sánchez denuncia que la decisión de la juez "es un acto que no responde a ningún principio de justicia" y que "intenta atemorizarnos, castigarnos, por haber defendido la libertad y por haber salido a la calle como hace tanto tiempo que hacemos".





L'1 d'octubre tots junts vam decidir obrir les portes a la llibertat, i la guanyarem!#LlibertatJordis pic.twitter.com/8q4Xpu9V9T „ Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de octubre de 2017

Concentración en la Plaza de Sant Jaume

"Os quiero pedir que cualquier respuesta que hagamos en los próximos días y, sobre todo, las que tendremos que continuar haciendo en esta movilización permanente que nos debe llevar hasta la proclamación de la república, la hagamos siempre con esta actitud que nos ha hecho tan fuertes:en nosotros mismos", recalca.Yo lo estoy. Sé que es una decisión que puede indignar a mucha gente, a mí también me indigna", afirma, un llamamiento similar al que hecho también Cuixart a través de otro vídeo."La Audiencia Nacional ha decidido privarnos de libertad, pero el 1 de octubre todos juntos decidimos abrir las puertas de la libertad,", concluye.Además, este lunes, ante el Palau de la Generalitat en protesta por la decisión judicial.Entre los concentrados, se encontraban algunos dirigentes de la CUP como las diputadasAunque la concentración ha sido silenciosa, un pequeño grupo de personas ha entonado 'L'Estaca', la canción de protesta de Lluis Llach, famosa a finales del franquismo.La ANC ha invitado a sus seguidores a imprimir en sus casas carteles con las siluetas de Sánchez y Cuixart y el lema "" y añaden: "ellos no duermen en casa, nosotros tampoco".