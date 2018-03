Cifuentes habría obtenido un máster en Derecho con notas presuntamente falsificadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha visto envuelta en una nueva polémica. Una funcionaria de la Universidad pública Rey Juan Carlos manipuló sus notas en un Máster en Derecho Autonómico en el año 2014 para que dos asignaturas en las que se había matriculado la política madrileña en el curso 2011-2012 figurasen como aprobadas cuando en realidad no se había presentado a ellas, según información publicada por 'eldiario.es'.



Siempre según esta página, la intranet de gestión de alumnos de la citada universidad revela que una funcionaria de otro campus, que dice haber actuado por orden de un profesor, entró en el sistema en 2014 y cambió dos "No Presentado" a "Notable". Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo.



El diputado de Unidos Podemos en el Congreso Íñigo Errejón ha exigido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante la posibilidad de que falsificara sus notas para obtener un máster. "Es extraordinariamente grave", ha dicho, antes de recordar que "por mucho menos en Alemania dimitió un ministro".



En la misma línea, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que si se confirma que falsificó sus notas, Cifuentes debe dimitir de forma "inmediata". Además, ha pedido a Ciudadanos que rompa su pacto de gobierno con el PP en la región.



"Los estudiantes de verdad se esfuerzan, no hacen trampas", ha asegurado el líder del partido morado en un mensaje que ha difundido en Twitter.



Asimismo, ha aprovechado para recordar que el pacto que la presidenta madrileña firmó con Ciudadanos para ser investida incluía un punto relativo precisamente a la falsificación de currículums y cualificaciones profesionales o académicas.



"Su pacto con Ciudadanos dice que deberá marcharse cualquier cargo que 'haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica'. ¿Seguirá Ciudadanos sosteniéndola?", ha preguntado.





