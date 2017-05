"Cumplo una promesa tras otra", se defiende el Presidente

Donald Trump negó el sábado los fracasos que le han achacado los medios en los balances de sus primeros cien días de mandato y, en un acto político de corte netamente electoral en Pensilvania, afirmó que en este tiempo ha cumplido "una promesa tras otra". De los medios de comunicación, dijo que sus prioridades "no son vuestras prioridades" y que, si su trabajo "es ser honestos y decir la verdad, entonces merecen un suspenso bien grande y gordo".



"No podría estar más emocionado de estar a más 150 kilómetros de la ciénaga de Washington", señaló en el mitin, en referencia al hecho de que es el primer presidente en ejercicio que esquiva la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.