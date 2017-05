Ivanka Trump publica un libro sobre la mujer trabajadora

Ivanka Trump sacó este martes a la venta su nuevo libro 'Women Who Work' (Mujeres que Trabajan) con el que levantó polémica al dar consejos a otras mujeres sobre cómo lograr una carrera profesional de éxito.

En el libro, que Ivanka señala que fue escrito antes de que su padre, Donald Trump, ganara las elecciones presidenciales de EEUU el pasado noviembre, se basa en sus experiencias profesionales como directora ejecutiva de su propia empresa y vicepresidenta de la Organización Trump, y en su papel de madre de tres hijos.

La obra, de 288 páginas y publicado por la editorial Penguin, ha sido fuertemente criticada por diarios como 'The New York Times', que en la reseña que le dedica subraya el carácter elitista del libro de Ivanka Trump, que, por ejemplo, define la tarea de la compra de alimentos como "no importante".

"¿Los alimentos aparecen por arte de magia en su frigorífico? ¡Ah!, espera. Probablemente sí", apunta en el texto la crítica literaria del Times, Jennifer Senior, que señala el importante equipo de ayudantes con la que debe contar la empresaria.

"Tampoco tenía tiempo para regalarme un masaje o cuidar de mí misma", relata Ivanka Trump sobre el periodo de campaña electoral de su padre.

La autora, que ahora tiene un puesto como consejera en la Casa Blanca no remunerado, afirma además haber aprendido muchas lecciones durante la campaña electoral de Trump, entre ellas la importancia de escuchar las voces que surgen fuera de su propio ámbito, algo por lo que precisamente su padre ha sido muy criticado.

Ivanka también ha utilizado en su obra frases de varias personas que se han mostrado en desacuerdo con las políticas del presidente, como la actriz Cynthia Nixon, que dijo que el mandato de Trump le hacía temer por el futuro de su hija.

Asimismo, da ejemplos de algunas de las personalidades más conocidas del mundo de los negocios, como el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezzos, que bromeó con querer mandar al espacio al presidente, y otros opositores de Trump, como el fundador de Facebook Mark Zuckerberg, o el presidente del grupo Virgin, Richard Branson.