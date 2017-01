El PP dice que la participación que defiende Somos sólo esconde discriminación

El PP ovetense arremetió ayer contra la política de participación de Somos después de que la futura concejala del área, Andrea Álvarez, acusase a los populares de olvidarse de los vecinos del barrio de Olivares. "Ana Taboada ha traspasado ya la concejalía de insultar", aseguraron los populares en un comunicado en referencia al relevo en Somos. El PP aseguró que el concepto de participación que defiende Somos "sigue las premisas habituales: manipular la verdad, reiterar los mantras diseñados en la campaña electoral y dar la cara por la 'lideresa'", en referencia a Ana Taboada.

El PP considera que los vecinos de Oviedo sufren "una discriminación brutal" ya que "si eres de Olivares tienes derecho a escoger el nombre de las calles de tu barrio, siempre que eso convenga a los fines de la concejala Taboada". En cambio "si eres de la entrada de Oviedo por la A-66, todos los ovetenses pueden decidir cómo se llama tu calle", y en cambio los residentes de la Gesta "no pueden decidir nada, que ya lo decide Taboada". Somos sólo persigue la propaganda, abundó el PP en su comunicado, que acusó a Ana Taboada de "ser quien reparte los certificados de 'idiosincrasia'".

"Lo llaman participación y no lo es, es un paripé para torear a la gente, marear la perdiz y distraer a lo ciudadanos", continúa el comunicado. Los populares creen que Somos "sigue en campaña electoral; por eso no ejecutan el presupuesto; por eso no toman decisiones: mantienen paralizado Oviedo, complican todo lo que pueden cualquier cuestión y se defienden mirando hacia atrás".

En resumen: "En Oviedo no hay más participación ciudadana; sólo hay más crispación y discriminación en función de donde vivas y lo que interese a Podemos", concluyó el PP.