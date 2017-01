Oviedo podría ser la sede del Campeonato de Europa de hockey sobre patines

"España organizará el próximo Campeonato de Europa de hockey sobre patines, que se celebrará durante el venidero mes de mayo o primera semana de junio, según el presidente de la Federación Española de Patinaje, Paulino Martín. Este Campeonato se celebrará en una localidad española que no sean Madrid o Barcelona, sedes de muchos anteriores, para la mayor expansión de este deporte. Aún no se ha designado, a la vista de algunos pabellones deportivos que se construyen en Oviedo y otras localidades. Sólo en caso de que en esas ciudades no se hubieran terminado los pabellones o éstos no reuniesen la capacidad internacional mínima exigida de siete mil espectadores, se llevaría a Madrid".