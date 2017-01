Claves para mantener tu casa más segura

Casi cada día se lee en los periódicos o se escucha en las noticias que han robado en algún punto de la geografía asturiana. Los ladrones entran en un piso o una casa normalmente usando el método del bumping, con una limpieza casi total y siendo capaces de desvalijar un hogar en cuestión de minutos. En una noche pueden acceder a decenas de viviendas y luego desaparecer sin dejar rastro. Los índices de criminalidad aumentan y los ciudadanos cada día están más concienciados de la importancia de vivir en un inmueble que cumpla con las mayores garantías posibles de seguridad.

Pero, ¿se puede tener la certeza de que nuestra casa es segura? Muchos no prestan la atención necesaria a la seguridad de sus hogares, fiando su protección a puertas "blindadas" o a métodos antiguos que los ladrones pueden saltarse en cuestión de segundos, o a empresas poco cualificadas que instalan soluciones que ponen en riesgo los inmuebles. Lo más importante es que los ciudadanos confíen en auténticos profesionales, acreditados y con experiencia, ya que estos valoran detalles tan importantes como el entorno en el que se sitúa la vivienda y los dispositivos de seguridad existentes: puerta blindada o acorazada, escudos blindados, bombillos (antibumping, antiganzúa, etcétera). A continuación, se exponen cinco claves para tener una casa más segura.

1. Pedir un diagnóstico a profesionales acreditados. Un técnico profesional debería visitar el hogar y hacer una evaluación tanto del grado de seguridad como de los peligros a los que el propietario se pueda enfrentar dependiendo del lugar donde viva (chalet, nuevos barrios residenciales, edificios con pocos vecinos...). Una formación especializada hará que los técnicos cuenten con todas las herramientas necesarias para ofrecer la mejor solución de seguridad.

2. Prescripción de las posibles soluciones. Tras la visita y la valoración de un técnico profesional se pondrán al alcance de la mano una serie de mejoras en los sistemas de seguridad de la vivienda según las necesidades, especialmente en aspectos clave como cilindros y llaves de seguridad, escudos y puertas acorazadas.

3. Instalación y selección de elementos de seguridad. La ejecución de la instalación es fundamental para una seguridad óptima. No se debe olvidar que los sistemas que se pongan en el hogar harán a uno cautivo de la empresa proveedora. Conocer los elementos que se van a instalar, así como la empresa que lo va a ejecutar, resulta fundamental para una seguridad real. No se debe dejar esa instalación en manos de cualquiera. Por ejemplo, marcas como Kaba, Eurosegur y Mottura son garantía de calidad (alguna con más de 130 años de experiencia). Todas ellas, además de cumplir la UNE-EN 1303, son marcas punteras en el desarrollo de nuevas tecnologías y garantía de servicio posventa. Es importante tener en cuenta que los sistemas de seguridad que se elijan para tu vivienda sigan dando servicio con el paso del tiempo.

4. Garantías que ofrece la empresa que llevará a cabo la instalación. Además de instalar productos con certificación y garantía, es más importante si cabe que la empresa instaladora cuente con certificaciones de calidad y auditorías externas que garanticen la calidad de sus servicios. Certificaciones como la ISO 9001 que avala un sistema de gestión de la calidad o acuerdos con entidades como la Unión de Consumidores dan garantía de su compromiso con el servicio que ofrece. Hay que tener en cuenta que la pertenencia a una asociación profesional no garantiza ni certifica la calidad en el servicio.

5. Servicio posventa. La mejora de la seguridad en un hogar no acaba con la instalación de los elementos que garanticen esta seguridad, sino que debe contar con un equipo humano profesional y comprometido que pueda llevar a cabo un servicio posventa con garantías. Saber que son lo suficientemente solventes y comprometidos como para que no desaparezcan y le dejen sin servicio en caso de necesitar un repuesto o un cambio en alguno de los sistemas de seguridad instalados. Es importante recordar que una vez elegido el sistema de seguridad, éste es para toda la vida.

En resumen: un buen diagnóstico de las necesidades, la elección de elementos de seguridad que cumplan las normativas, unido a una instalación adecuada y profesional llevada a cabo por una empresa solvente con certificados de calidad como las ISO y que perviva en el tiempo, hará que uno se sienta seguro en su hogar.

