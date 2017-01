El tripartito fiscaliza los locales cedidos a las asociaciones

El tripartito local (Somos, PSOE e IU) ha comenzado a fiscalizar la situación de la cesión de locales municipales a todo tipo de asociaciones e instituciones para descubrir que "la gran mayoría" se mantienen cedidos arrastrando diversas irregularidades. Por eso, desde la concejalía de Patrimonio, encabezada por el edil Iván Álvarez (IU), se trabaja en la redacción de una ordenanza para regularizar la situación de los locales. La intención del área controlada por IU pasa por tener lista la nueva normativa a lo largo de este año.

La ordenanza serviría para clarificar, por ejemplo, el limbo jurídico en el que se mueven muchas asociaciones respecto a los locales cedidos por el municipio. Según el censo de locales del que disponen en el Ayuntamiento, en la actualidad en municipio cuenta con unos 94 espacios de este tipo, de los que 72 se encuentran ocupados. Y prácticamente ninguno de éstos cumplen con todos los requisitos exigidos por la actual normativa. La casuística es muy variada. Los hay que están cedidos sin el correspondiente convenio con el Ayuntamiento, otros tienen el convenio caducado, los hay que no pagan la comunidad, otros no tienen los seguros de responsabilidad civil al día... Incluso existen algunos de los que se desconoce su uso real o de los que no constan documentos de haber sido cedidos por la vía reglamentaria. Por eso el área de Patrimonio y la Policía Local están colaborando para realizar una radiografía de la situación de estos locales, y conocer si realmente están ocupados por quien corresponde o si, como hay constancia, algunos de ellos son utilizados como simples trasteros o simplemente están vacíos.

De ahí los planes de la concejalía de Patrimonio, que quiere dotarse con un respaldo legal con la nueva normativa para proceder contra aquellas asociaciones que no cumplan con sus obligaciones (pago de la comunidad, los seguros...) o que estén usando indebidamente el espacio y recuperar el local. La hoja de ruta que se ha marcado la concejalía pasa por presentar un borrador de la ordenanza a los grupos políticos, vecinos y otras entidades para que hagan sus aportaciones.