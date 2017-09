"Nosotros también sabemos las canciones", explican los padres

Hay que tener en cuenta que cada uno de los niños asistió a la cita acompañado de sus padres, con lo que el llenazo fue de órdago. "Para mis dos hijas 'Petit Pop' es como para nosotros los 'Ilegales' o cualquier otro grupo de aquellos. Lo llevo puesto en el coche siempre que salimos y también me se todas las canciones de memoria", explica José Ramón Saavedra, que hizo la comparativa sin saber que el líder de "Ilegales", Jorge Martínez, también se encontraba ayer entre los asistentes al concierto.

Los integrantes de "Petit Pop" pusieron sobre las tablas temas de su último trabajo, "Surf en la bañera", pero también hicieron un amplio repaso al resto de su discografía. Temas como "Senderismo", "No nos gustan los lunes" o "El invierno está al revés" provocaron el delirio entre los más pequeños. "Me encantan. Sobre todo esa canción que dice: 'no me seas vaguete y mueve el culete'", explicaba Carla Sánchez tratando de hacerse escuchar por encima de la música.

El concierto se celebró de tal manera que los niños estaban en el centro y sus padres haciendo una especie de burbuja alrededor. En mitad de la actuación muchos de los que ya peinan alguna que otra cana estuvieron a punto de unirse a la fiesta adentrándose en el cogollo. "La verdad es que las canciones son muy pegadizas y están hechas por músicos que tienen carreras contrastadas por su pasado en formaciones de otros estilos, por eso su madre y yo también las disfrutamos", asegura el padre de Pedro Pablo Antuña, José Manuel Antuña, que ayer vino desde Mieres a San Mateo para que su hijo disfrutara con los "Petit Pop".

El concierto arrancó con el tema "Vámonos en bici" y con los componentes del grupo ataviados con cascos protectores, una puesta en escena que hacía alusión a la marcha ciclista que recorrió la ciudad durante la mañana, dentro de los actos programados por el Ayuntamiento para celebrar la Semana Europea de la Movilidad y en la que tomaron parte unas 450 personas. La ruta partió de la Losa a las once y media de la mañana y concluyó en el paseo de los Álamos, donde se sorteó una bicicleta entre los participantes.

Ana Taboada (Somos), teniente de alcalde, tomó parte en la marcha. Antes de la salida afirmó que el plan de movilidad sostenible que acaba de contratar el Consistorio incluirá una propuesta de carriles-bici para "hacer accesible" con este medio de transporte "cualquier punto de la ciudad y del concejo". El ambiente que se registró ayer en el Campo San Francisco demuestra que San Mateo no es sólo por la noche.