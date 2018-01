Los contenedores de basura de numerosos puntos del concejo, a rebosar de papel y cartones

La advertencia del Ayuntamiento de que el día de Reyes no habría recogida de basura no surtió efecto en algunas zonas de Oviedo, especialmente en las que hay contenedores. Se avisó pero no todos se enteraron y la basura, especialmente papel y cartón procedente de los regalos de Reyes, se amontonó hasta desbordar los contenedores. Ayer se veían montañas de basura en la calle Armando Collar, en la zona del Parque de Invierno, y en otras calles de la ciudad en las que aún permanecen los contenedores de recogida.