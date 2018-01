El Cristo pide escaleras mecánicas en las zonas con desnivel, "como en Santander"

Oviedo es una ciudad llena de cuestas y desniveles y por eso es necesario un plan similar al que se está llevando a cabo en Santander, donde se están instalando escaleras mecánicas y otros sistemas similares con el fin de que los ciudadanos puedan salvar esos obstáculos. Al menos ese es el planteamiento que pone sobre la mesa el presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo, Buenavista, Montecerrao y Llamaquique, Ramón del Fresno, que ayer le lanzó el guante al Ayuntamiento. "Invito al alcalde y al equipo de Gobierno del tripartito a visitar con nosotros Santander porque es un ejemplo a menos de doscientos kilómetros. Allí ya funcionan en seis calles de la ciudad este tipo de medios mecánicos y están en ejecución otros doce proyectos similares en calles o vías de la ciudad", señala Del Fresno.

Según defiende el representante vecinal, "se tienen que dar soluciones para velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y, sobre todo, para cumplir con la normativa de accesibilidad". La asociación que preside Ramón del Fresno lleva más de dos años pidiendo que el Ayuntamiento desarrolle un plan integral en dos puntos del barrio en los que existen escaleras muy pronunciadas, "que además de ser peligrosas para los usuarios se convierten en pasos imposibles para las personas mayores o con problemas de movilidad". Una de esas escaleras comunica la calle Víctor Sáenz con la avenida de las Segadas. La otra está ubicada unos 300 metros más arriba y va desde la calle Baldomero Fernández a la calle Montecerrao. "El caso del Cristo es una vergüenza porque ya se han registrado varios accidentes, pero eso también ocurre en otros puntos de Oviedo", dice Del Fresno.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (Favo) y su homólogo en la Federación General de Asociaciones de Asturias (Fegea) -Emilio Peña y Pablo Fernández Cabañas respectivamente- no ven con malos ojos el planteamiento de Del Fresno, aunque no lo consideran prioritario. "Hay otras muchas cosas que hacer antes en la ciudad y no hay dinero para todo", señala Fernández Cabañas.