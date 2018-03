La dirección del IES Clarín advierte del riesgo de cierre por falta de conserjes

El Instituto Leopoldo Alas Clarín del barrio de Otero podría cerrar sus puertas en cualquier momento. El centro solo tiene un conserje de los tres que le corresponden y la directora, Covadonga Cofiño, asegura que con esos medios "no se puede garantizar la seguridad de los alumnos". Por eso, avisa de que las clases podrían suspenderse de inmediato, "en cuanto falte ese conserje por cualquier causa", y dejar en la calle a 700 estudiantes y 54 profesores. Al día, el Instituto de Otero general el movimiento de unas 900 personas, calculan en el centro educativo.

El equipo directivo ha enviado una carta a los padres diciendo que la falta de conserjes "está afectando gravemente a la organización y funcionamiento del centro". En la misiva se apunta que se han tenido que suspender sesiones de evaluación y el equipo directivo ha tenido que asumir funciones de conserjería en múltiples ocasiones. La dirección insiste en la seguridad: "es imposible que una sola persona pueda velar por los accesos al centro, cambios de horas y entradas y salidas de los alumnos. Creemos que deben conocer esta información, porque podría darse la situación de que la única solución posible sea cerrar porque no se podrían garantizar las mínimas condiciones de seguridad de un centro educativo", concluye la carta.

El centro, con dos accesos y tres edificios, tiene asignados tres puestos de conserje, y así era hasta el pasado 23 de enero. Ese día, una de las empleadas públicas del Principado cambió el trabajo en el instituto ovetense por otro en Avilés. Otra de las empleadas accedió a un concurso de traslados y obtuvo un puesto de trabajo mejor en Gijón. Esa mujer cesó en el Clarín el 13 de marzo. En ese momento sólo quedó en el instituto una tercera persona con un contrato de jubilación parcial, lo que supone que solo trabaja cuatro meses al año, pero pidió los 11 días vacaciones que le correspondían con lo que el Clarín se quedaba sin Conserje. La directora alertó a la Consejería y el 14 de marzo enviaron a un interino que tiene contrato hasta el 28 de este mes. En ese momento se incorporará una persona que completa el contrato anual, ocho meses, de la conserje que tiene jubilación parcial .

Covadonga Cofiño lleva desde el primer momento solicitando a la Consejería de Educación que se cubran las dos vacantes pero, según asegura la directora del centro, "no hay nada que hacer porque en la bolsa de trabajo del Principado no hay personas para trabajar de Conserje". Cofiño se ha dirigido al consejero, Genaro Alonso, a la dirección General de Planificación de Centros, a los responsables de Función Pública, y sólo le han dicho que se debe seguir el procedimiento ordinario y contratar a alguien de la bolsa de trabajo pero que en este momento no hay nadie disponible. "El 23 de febrero, cuando vimos todo lo que estaba pasando enviamos un escrito a Función Pública pero nos dijeron que no había nadie en la bolsa de trabajo", explica la directora, que añade que "no se convocan plazas desde hace años y cada vez hay más carencias".

"Con un solo conserje de los tres que tenemos que tener y 700 alumnos es imposible garantizar la seguridad", insiste Cofiño que no tiene ningún reparo en asegurar que el instituto podría cerrar sus puertas de la noche a la mañana, en cuanto el único conserje que trabaja ahora en el centro tenga algún problema.

Además, la situación no tiene visos de solucionarse porque el próximo 2 de abril, después de Semana Santa, el Clarín seguirá teniendo solo un conserje ya que no se cubrirán las dos plazas de las personas que han accedido a los concursos de traslados.