García Bello: "Me preocupa más el sol que la radiación de la wifi"

Deborah García Bello es Química de formación pero llegó un momento en que se tuvo que replantear su vida y ahora es divulgadora y youtuber. Ayer, en la Sala Circus, ofreció la conferencia "¡Que se le van las vitaminas! Mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver".

Primero explicó cómo había llegado a la divulgación. Todo empezó dando clase a alumnos de bachiller de una asignatura que se llamaba "Ciencias para el mundo contemporáneo". Ella lo veía muy genérico y pidió a los alumnos que hiciesen cada uno el trabajo que quisiese y que lo presentasen a la clase. Estos trabajos los colgó en un blog y como a ella siempre le gustó escribir decidió publicar alguna entrada con sello propio. Esas publicaciones tuvieron una enorme repercusión y el blog comenzó a recibir premios, poco después la editorial Planeta llamó a esta coruñesa para proponerle la publicación de un libro. En ese momento es cuando tuvo que elegir si se seguía dedicando a la docencia o se centraba en la divulgación, "es decir, hacerme autónoma con todo lo que conlleva". Optó por lo segundo.

Su formación científica le ha servido para desmontar muchos de los mitos existentes sobre la alimentación, la cosmética o las ondas electromagnéticas. Ayer los utilizó como hilo conductor durante su ponencia.

García Bello recordó, como todos, cuando su abuela "le ponía un plato encima al zumo de naranja para que no se escapasen las vitaminas". "Yo me imaginaba las vitaminas, la vitamina C, como unos pequeños seres bondadosos pero un poco huidizos, que se iban volando", bromeó. Ayer confirmó, desde su base científica, que la vitamina C no sale volando del vaso. No es necesario tener muchos conocimientos científicos, tan sólo constatar que "la vitamina C se utiliza como conservante, es el E-300, lo que nos da la medida de lo bien que se conserva", explicó. Vamos, que el zumo de naranja "puede quedar en el vaso hasta doce horas antes de que las vitaminas comiencen el proceso de oxidación". "La vitamina C se conserva perfectamente estable disuelta en agua", añadió.

La científica habló de esos mitos clásicos pero también de los modernos, como las supuestos daños que generan las radiaciones de las redes wifi. "Es mucho más peligroso el sol y los rayos UVA que nos aplicamos como locos", dijo la experta, que aseguró que "hay que preocuparse mucho más de las radiaciones ultravioleta que de las radiaciones de la wifi". Lo mismo dijo del microondas. "Se dice que si quita nutrientes al calentar la comida o que si es peligroso, pero no hay que preocuparse", sentenció.

García Bello puso también especial interés en uno de los grandes problemas de la sociedad actual, los azúcares. Explicó que "tomamos mucho más azúcar de lo que pensamos", y señaló "sopas, carnes, salsas, embutidos" como productos con mucho azúcar. Enlazó de nuevo con el zumo de naranja para aconsejar que es mucho mejor comerse una naranja que beberse el zumo de tres piezas "que contiene mucho más azúcar y no te sacia". Además el cuerpo metaboliza de manera distinta el azúcar contenido en la fruta que el azúcar libre.

Se trataba de desmontar mitos de ayer y de hoy y la divulgadora gallega lo hizo siempre desde una base científica y de manera amena y entretenida.