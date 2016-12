Lotería de Navidad 2016: 78748, un tercer premio vendido solo en Navarra

El número 78748 ha resultado agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad 2016. El número fue cantado por los niños del Colegio San Ildefonso en el Teatro Real de Madrid donde se celebra el Sorteo Extraordinario navideño. Comprueba tus números.

El premio lo han cantado a las 12.02 horas peninsular por las niñas Lorena Stefan y Nicole Valenzuela, que pocos minutos antes habían cantado el premio Gordo de Navidad, entre otros.

El número ha sido vendido exclusivamente en la localidad navarra de San Adrián.



Estamos desbordados



José Luis Martínez es el responsable de la administración de la calle Santa Gema 16 de San Adrián que ha llevado la suerte al municipio y ha repartido 82,5 millones de euros. "Estamos desbordados y contentísimos", ha comentado en declaraciones a Europa Press.

Martínez ha explicado que el número premiado con el tercer premio ha sido adquirido por vecinos del municipio navarro, que tiene más de 6.000 habitantes, y además ha sido vendido en el bar Lupin de San Adrián, en la carnicería Mateo de Calahorra y la cooperativa San Gregorio del Vino de Azagra.

Algunos vecinos ya han comenzado a acercarse a la administración número 1 de la localidad tras enterarse de la noticia y para compartir su alegría. Es la primera vez que este establecimiento, que lleva casi 30 años en San Adrián, vende un premio importante del sorteo extraordinario de Navidad.

El propietario ha comentado que no sabe si él tiene alguno de los decimos premiados, ya que disponen de tantos números que es imposible quedarse con todos. "Creo que no, no podemos jugar todos los números, pero no sé todavía, los tenemos en casa", ha afirmado Martínez, visiblemente emocionado y desbordado con la noticia.

Ha destacado, nada más conocerse el premio, que hoy será un día de celebración en San Adrián y aunque de momento no tienen pensado realizar nada especial para festejar que la suerte haya llegado a este rincón de Navarra, lo celebrarán con la gente y harán "lo que vayan mandando, según se vea".