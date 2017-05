Kentridge en nueve citas

1. "Los dibujos no empiezan con 'una hermosa marca'. Tiene que ser una marca de algo que hay en el mundo. No tiene que ser un dibujo preciso, pero tiene que representar una observación, no algo abstracto, como una emoción".

2. "Me interesa un arte político, es decir, un arte de la ambigüedad, la contradicción, los gestos incompletos y el final incierto; un arte (y una política) en el que el optimismo se mantiene bajo control, y el nihilismo a raya".

3. "Lo absurdo, con su ruptura de la racionalidad de modos convencionales de ver el mundo- es, de hecho, una manera precisa y productiva de entender el mundo".

4. "Soy sólo un artista, mi trabajo es hacer dibujos que no tengan sentido".

5. "Estoy interesado en las máquinas que te hacen consciente del proceso de ver y consciente de lo que haces cuando construyes el mundo mirando. Esto es interesante en sí mismo, pero más como una metáfora para saber cómo entendemos el mundo".

6. "La forma incierta e imprecisa de construir un dibujo es a veces un modelo de cómo construir significado. Las cuestiones éticas y morales en nuestras cabezas parecen salir a la superficie como consecuencia de ese proceso".



7. "Olvidar es natural, recordar es el esfuerzo que se hace".



8. "Mi abuelo fue miembro del Parlamento durante 40 años. Obviamente estamos hablando de Sudáfrica, de un parlamento de los blancos solamente. Crecí en una familia que estaba muy involucrada con las batallas legales contra Al apartheid, los grandes juicios por traición en los años 50 y principios de los 60, y más tarde con el centro de recursos legales que mi madre fundó. Mi padre estaba involucrado en varios casos políticos muy importantes, ya fuera la investigación sobre la masacre de Sharpeville, la muerte de Steve Biko o uno de los juicios de Nelson Mandela".

9. "Decir que se necesita arte o política que incorpore ambigüedad y contradicción no significa que uno deje de reconocer y condenar las cosas como malas. Sin embargo, puede impedir que uno esté tan convencido de la certeza de las propias soluciones. Debe haber una fuerte comprensión de la falibilidad y cómo el acto mismo de certeza o autoritatividad puede traer desastres.