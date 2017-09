Un obrero coreano hace magia pintando señales de tráfico

Un obrero coreano ha convertido en arte el trabajo de pintar la señalística de las calles (pasos de cebra, señales de estacionamiento, etc). Si ya es díficil pintar la pared de casa sin que quede hecha un desastre, pintar la señal de un aparcamiento para minusvalidos es el acabose.



Un pintor coreano convierte en algo mágico su trabajo. Sin necesidad de las habituales cinta adhesiva o marcas de pintura, este artista armado solamente de su rodillo es capaz de convertir en arte su trabajo manual. El vídeo original fue subido en Youtube el pasado mayo.







Estos días varios tuiteros han vuelto a compartir las imágenes y el vídeo se ha convertido en viral en la popular red social.





This guy is an actual magician pic.twitter.com/TO7s6mbeP8