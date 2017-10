Los "Rolling Stones" sacan a la venta "On Air", un nuevo álbum recopilatorio de sus primeros temas

El grupo británico "The Rolling Stones" sacará a la venta el 1 de diciembre su nuevo álbum recopilatorio, "On Air", en el que se recogen grabaciones de radio poco escuchadas de los inicios de la banda. El disco cuenta con 32 temas, entre los cuales hay ocho que nunca han sido editados por la banda y su primer single, "Come on", que ya está a la venta en formatos digitales. El álbum contiene siete temas que se estrenaron en las ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, además de canciones que nunca aparecieron en singles o en álbumes. Entre ellas, destacan "Roll Over Beethoven", "Memphis, Tennessee" y "Beautiful Delilah" (todas de Chuck Berry), que ilustran la energía de transmitían los primeros "Stones".