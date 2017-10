Un "Trovatore" de brillo femenino

Azahara Fernández, programadora informática; el abogado Francisco Javier Larrea; Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, y Gerardo Sierra, arqueólogo, debaten sobre el estreno de "Il trovatore" el pasado jueves en el Teatro Campoamor, una velada en la que destacan las voces de las mujeres, echan en falta más "presencia escénica" de Aquiles Machado, aprueban la propuesta escénica y suspenden el vestuario.

- FRANCISCO J. LARREA: Al ser "Il trovatore" un título en el que los cantantes tienen especial trascendencia me gustaría comenzar por ahí. En mi opinión, ellas fueron las mejores de la noche, si tengo que destacar a una de las intérpretes, esa sería Luciana D'Intino como Azucena y después la Leonora que interpretó Julianna di Giacomo, pero muy empatadas.

- AZAHARA FERNÁNDEZ: A mí Leonora fue la que más me gustó.

- RAMÓN RODRÍGUEZ: Lo de los cuatro mejores cantantes del mundo no se dio. Pero además, creo que el público fue un poco injusto con Aquiles Machado, le aplaudieron menos de los que se merecía. Él lo hizo muy bien, aunque la vestimenta que le pusieron no le acompañaba en absoluto, pero él hizo un papel muy digno.

- FRANCISCO J. LARREA: Yo esperaba más de Aquiles Machado.

- AZAHARA FERNÁNDEZ: Yo también.

- GERARDO SIERRA: Canta bien, pero necesita más presencia escénica.

- FRANCISCO J. LARREA: Yo creo que cantaba mejor de lo que cantó el día del estreno. Actoralmente estuvo muy bien.

- GERARDO SIERRA: Para mí la mejor de los intérpretes ha sido D'Intino. Domina el papel y eso se nota. Tiene la edad adecuada para cantarlo. La soprano no me gustó, la vi un poco superada, sobre todo en la cabaletta del primer acto.

- FRANCISCO J. LARREA: Julianna di Giacomo fue de menos a más.

- RAMÓN RODRÍGUEZ: Estoy de acuerdo. Emocionalmente hablando, yo en la primera parte de la ópera estuve frío y después en la segunda, pues quizá ellos mismos fueron animándose más, metiéndose en el personaje, y la cosa mejoró.

- GERARDO SIERRA: Todos ellos fueron de menos a más. Yo creo que puede ser que incluso ellos mismos traten de reservarse para las arias más importantes. Eso fue lo que me pareció que ocurrió en el caso de Aquiles Machado, que se reservó para "Di queda pira", con agudos muy buenos, en un personaje que es realmente complicado. Sin embargo, el barítono, Simone Piazzola, que hacía el papel del Conde de Luna, no me gustó nada.

- RAMÓN RODRÍGUEZ: A mí tampoco.

- GERARDO SIERRA: Porque ni tiene la edad para cantar ese papel ni tampoco el registro adecuado y le vi superado por el papel. No obstante "Il balen del uso sorriso" sí cantó bien.

- RAMÓN RODRÍGUEZ: Ni tiene mucha voz tampoco.

- GERARDO SIERRA: Además le vi muy estático actuando. Claro que esto puede deberse a una cuestión de la dirección de escena, eso ya no lo sé. Y la prueba palpable fue el momento del duelo al comienzo, estás peleando con Manrico, hay versiones que están hasta a espadazos, y aquí no hay acción ninguna.

- FRANCISCO J. LARREA: Es que la dirección de actores fue muy prosaica.

- AZAHARA FERNÁNDEZ: Es que no expresaba nada facialmente, ni en el momento en el que se estaban llevando a Leonora, o cuando estaba contento con ella. Estaba siempre igual.

- RAMÓN RODRÍGUEZ: Fue el más flojo, sí.

- GERARDO SIERRA: De todas formas, hoy en día es muy complicado encontrar a alguien que cante ese papel realmente bien.

- FRANCISCO J. LARREA: En lo que estamos todos de acuerdo es que se trata de una ópera en la que la elección de las voces es trascendental.

–GERARDO SIERRA: Cierto, además es muy exigente porque deja al descubierto cualquier carencia técnica que pueda tener un cantante".

–FRANCISCO J. LARREA: Sí, prueba de ello fue que la escena, minimalista, tenía un papel secundario.

–AZAHARA FERNÁNDEZ: Fue muy elegante.

–FRANCISCO J. LARREA: Es que en el fondo esta ópera no necesita tampoco mayor teatralidad, porque toda la atención está en los cantantes.

–AZAHARA FERNÁNDEZ: La escena quiso resaltar a los personajes, con toda la oscuridad que los envolvía, y luego ellos con ese colorido tan llamativo. Buscaban recrear esa estética de Goya.

–FRANCISCO J. LARREA: Sobre los personajes, me llamó la atención que cuando el figurante que hacía de Goya salió a saludar la gente se quedó un poco confusa.

–GERARDO SIERRA: A mí la escenografía me gustó porque todo el horror de la ópera no lo ves, sólo se cuenta, pero ahí está implícito. Es el trasfondo que rodea a los personajes. El único momento violento realmente es cuando matan a Manrico.

–FRANCISCO J. LARREA: El hecho de querer ambientar la ópera en la Guerra de la Independencia me parece que es una idea interesante. Está muy bien traído, ya que la acción de la ópera se desarrolla en Zaragoza, al igual que Goya con "Los desastres de la guerra".

–GERARDO SIERRA: El vestuario no me gustó mucho, aunque el del coro sí lo vi muy logrado.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: No, a mí tampoco, y el peor parado fue Aquiles Machado.

–AZAHARA FERNÁNDEZ: Yo lo vi bien. El vestuario de ellas era bonito, y luego había aquellas cortinas, un poco transparentes, que le daba un matiz muy bueno.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: La escena no estorbó nada a los cantantes, eso es una cosa muy positiva, y después no hay ninguna estridencia, de esas a las que nos tienen acostumbrados algunos regidores. También la encontré un poco tenebrosa, en el sentido de oscura. De hecho una señora me decía que, desde la parte superior del teatro, apenas veía a los cantantes.

–FRANCISCO J. LARREA: Para mí el vestuario rozaba la estética "kitsch", sobre todo en lo concerniente a los papeles principales. Ellas, vestidas de goyescas, ellos salidos de la familia real, sin cambiar nunca de traje.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: Estoy de acuerdo. Sobre la escena debo añadir que la escena de azucena, con las sillas apiladas estuvo bien.

–GERARDO SIERRA: Sí, eso fue algo que gustó bastante. Toda la gente con la que estaba lo comentó.

–FRANCISCO J. LARREA: Hombre, la razón de que haya una escena tan austera está muy clara, es por una cuestión económica.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: Bueno, vimos una "Norma" hace unos años con muy pocos medios escénicos y salió adelante por las voces.

–FRANCISCO J. LARREA: La mejor de la temporada.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: Hubo un mínimo movimiento escénico, que no estorbó demasiado, y hace la ópera más animada que una mera versión de concierto.

–FRANCISCO J. LARREA: El argumento de "Il trovatore" es inverosímil, y complejo para escenificar.

–AZAHARA FERNÁNDEZ: Es que además si tu te lees el texto ves que todo en él es inconexo.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: Pero bueno, eso es algo común en este periodo de la historia de la ópera.

–GERARDO SIERRA: Por eso me choca a mí siempre mucho cuando se intenta dar a estas óperas una temática actual, con versiones de mafias, que no tienen sentido.

–FRANCISCO J. LARREA: Prueba de que el argumento de "Il trovatore" es inverosímil es que los hermanos Marx en "Una noche en la ópera" eligen precisamente ésta.

–GERARDO SIERRA: Recuerdo que la primera vez que la vi, con Piero Cappuccilli, la historia me pareció un poco mala, pero es verdad que la música de Verdi te hace olvidarte de eso.

–AZAHARA FERNÁNDEZ: Sí, en comparación con Wagner, donde música y texto está todo muy calculado, aquí simplemente llegas y disfrutas; casi lo prefiero.

–FRANCISCO J. LARREA: Retomando nuevamente lo de los cuatro cantantes del principio, creo que la dificultad está en qué hacer cuando esa premisa no se cumple. En 1985 estuvieron en el Campoamor José Carreras, Juan Pons, Natalia Troitskaya y Elena Obratsova, poner esta ópera con ellos es fácil, los problemas comienzan cuando no puedes contar con esa gente.

–GERARDO SIERRA: Por eso creo que con los medios que hay el resultado es aceptable.

–AZAHARA FERNÁNDEZ: Yo estuve varios años viviendo fuera de Asturias, y la verdad que la calidad en el teatro de ópera era más baja, nada que ver.

–RAMÓN RODRÍGUEZ: Yo creo que se ponen muchos recursos en el aspecto escénico, y yo soy de los que prefiero una puesta en escena minimalista, que no encarezca demasiado, y después que el dinero se invierta realmente en la contratación de cantantes.