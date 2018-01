Telecinco abandona a sus tronistas

Los dueños de las discotecas han entrado en pánico, la fábrica de famosos de cuarto de hora "Mujeres, hombres y viceversa" está en fase terminal. Después de diez años ocupando su lugar en las mañanas de Telecinco, el programa de citas más famoso entre los jóvenes ha sido relegado por Mediaset a las tardes de Cuatro tras no conseguir remontar los malos datos de audiencia. Sin ser un adiós definitivo, las plañideras ya se preparan para llorar un final que parece más que anunciado. Por ahora, Mediaset ha querido tener un detalle con los seguidores del programa y ha preferido probar suerte en las sobremesa de la segunda cadena antes de acabar definitivamente con los tronistas y toda su corte. Analizándolo fríamente, el programa presentado por Emma García no solo ha dado para "bolos" en discotecas en estos años. Muchos de sus participantes han servido como relleno en los realities de Telecinco y se han peleado por los platós de televisión entre confidencias y abandonos. ¿Cómo piensa rellenar esos huecos la cadena sin esa cantera de estrellas fugaces?, ¿será de verdad el fin de una era? Habrá que esperar. Por el momento, Telecinco quiere mejorar los malos datos cosechados por el último programa de Nuria Roca en las tardes de Cuatro y no perder fuelle en las mañanas de Telecinco. En su lucha por vencer a "La ruleta de la suerte" no ha tenido más opciones que alargar "El programa de Ana Rosa" y rezar para que "Cámbiame" no siga perdiendo audiencia. Lo que da miedo ahora es pensar cómo se lo van a tomar algunos de los seguidores del programa. Si la cancelación de la emisión por el accidente aéreo en los Alpes o la sentencia del "Caso Urdangarín" ya habían desatado los siete infiernos en las redes sociales, ¿que harán ahora que tienen que esperar hasta después de comer para enterarse de los devenires de sus tronistas y pretendientes? Lo siento, pero auguro drama.

Lo que cada día consigue una mejor comunión entre cadena y espectadores es la recta final de "Operación Triunfo" en Televisión Española. Después del éxito de "Masterchef Junior", la cadena pública ya está centrada en conseguir un gran final para el talent musical el próximo 5 de febrero y, de paso, elegir al representante de España para Eurovisión. Por ahora, el programa ha decidido cambiar las normas. A partir del próximo lunes, el jurado ya no nominará, votará a cada uno de los concursantes (seis tras la expulsión de Roi o Ana Guerra) y los tres con mejores puntuaciones se salvarán. Entre los otros tres, los profesores salvarán a uno y los dos que queden serán los nuevos nominados. Ya no habrá un concursante salvado por sus compañeros así que ya no volverán a sacar sus pizarras. A la espera de más novedades, parece que eso de recuperar formatos del olvido no se va a quedar en "Operación Triunfo" y "Factor X", por lo que dice en las últimas horas, Movistar+ podría estar pensando en resucitar el reality de danza "Fama a bailar". Viva la originalidad.