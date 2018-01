Así fue la caída de ´El Chicle´, un delincuente "avispado" que sabía que le vigilaban

"Es un profesional de la delincuencia, sabe lo que tiene que hacer". Así de contundente se mostró ayer respecto a José Enrique Abuín el coronel de la UCO, Manuel Sánchez Corbi. Y es que el autor confeso de la muerte de Diana Quer, a quien los investigadores se refirieron reiteradamente por su apodo de "El Chicle" en la rueda de prensa, adoptó múltiples medidas para despistar a los agentes y evitar ser descubierto. En este sentido, el jefe de la investigación explicó que, sabiéndose investigado, se acercó a los agentes y se mostró colaborador, de hecho entregó un teléfono reseteado (con todos los datos borrados porque sabía de su importancia) y accedió a la revisión de sus vehículos, donde no apareció vestigio alguno de Diana Quer porque "sabía que no había nada que le incriminara, lo había limpiado".

'El Chicle', con antecedentes por distintos asuntos, incluido narcotráfico, creyó así haber sorteado la investigación, pero lo único que hizo fue afianzar a los investigadores en que estaban en el buen camino. Era ya el único y principal sospechoso de la desaparición de la joven madrileña, pero no había pruebas para juzgarle, por lo que la Guardia Civil solicitó autorización judicial para controlar su teléfono mediante escuchas telefónicas. "En las conversaciones con su esposa no sale nada. Están enlatadas, preparadas. No suman, pero tampoco restan nada. Se trata de alguien que sabe lo que tiene que hacer. Vemos que no son conversaciones naturales", incide el coronel de la UCO.

Ágil y rápido de mente, 'El Chicle' se adaptaba a las circunstancias que iba conociendo, según los responsables de la investigación. "Nos enfrentamos a un criminal muy avispado", resume el coronel de la Comandancia de A Coruña Francisco Javier Jambrina. "Un manitas con los coches, los revisaba y preparaba para que corrieran más. Circulaba a una velocidad habitual de no menos 150 kilómetros por hora, ahí están los compañeros de Tráfico para ratificarlo", explica el coronel de la Benemérita. Frente a este "fanático de los coches, la investigación tropieza con grandes dificultades. "Colocar una baliza en el vehículo era imposible, y un micrófono también resultaba muy difícil. Estaba concienciado de que podíamos ponérselo y actuaba en consecuencia", explica Jambrina tras descartar que nuevas escuchas hubieran aportado más datos. "No iba a hablar por teléfono, estaba claro", insiste. El archivo el caso el pasado mes de abril, frustraba también cualquier intento de este tipo.

La nave industrial en la que se encontró el cadáver de Diana Quer. EP

La Guardia Civil le hacía saber de vez en cuando -con seguimientos poco discretos- que seguía en su punto de mira por el caso de Diana Quer, por eso confiaban en que no volvería a atacar a nadie. Pero ahí los agentes se equivocaron y el ataque a la joven de Boiro el día de Navidad les obligó a actuar con mayor rapidez de la prevista. "Vimos que aunque se sabía vigilado volvió a intentarlo", esta situación y una filtración en los medios de comunicación llevaron a la UCO y a la Policía Judicial de A Coruña a precipitar el arresto de "El Chicle".

El día de Navidad, la joven de 28 años iba wasapeando con su móvil, cuando es objeto de una agresión. La versión de la víctima es que "El Chicle" le dijo "dame el móvil, dame el móvil', pero ella se resistió. Entonces él, según los investigadores, cambió de estrategia y le dijo "Ah, no eres Carla" y se va.

Jambrina incide en que como ella le ha visto la cara y el coche, Abuín decide que no la puede dejar marchar y le pone una palanqueta (ella pensó que un cuchillo) en el cuello e intenta meterla en el maletero del coche, pero una pierna queda fuera. La chica grita al ver a dos jóvenes que suben la calle y pide auxilio, "El Chicle" se asusta, se mete en el coche y se va.

Abuín no ha admitido este ataque en su declaración ante la Guardia Civil "pero existe una grabación de audio, porque la muchacha graba accidentalmente lo que está pasando al intentar evitar que le quite el móvil; además hay una cámara que nos indica cómo actúa", dice el coronel Jambrina.

El perfil psicológico de 'El Chicle'. Vídeo: AGENCIA ATLAS



Así, la grabación muestra, según la investigación que "la había seleccionado y fue a por ella". Y es que la cámara graba como pasa la chica pendiente de su móvil y detrás "El Chicle" en el Alfa Romeo. La mira, cambia de ruta, la adelanta y aparca bajándose del coche. Allí la espera, según Jambrina, y la aborda de repente. Una forma de actuar que se supone muy similar a la que habría tenido con Diana Quer.

La joven denuncia al día siguiente en el puesto de Boiro la agresión. Aporta datos físicos del agresor, la marca y color del vehículo, los primeros números (dos nueves) de la matrícula y las letras. Cuando Boiro pasa al cuartel de Noia la denuncia, la Policía Judicial descubre que se trata del Alfa Romeo de "El Chicle". "Este hecho es un obstáculo para la investigación porque nos obliga a salirnos de nuestro guión pero nos hace decidir que hay que detenerlo", acelerando todo en dos o tres días.

La fuerte resistencia de la víctima y la lesión que Abuín tenía en el hombro (fue detenido al salir de una sesión de fisioterapia), le impidieron cerrar el maletero con ella dentro. Primero dejó una pierna fuera, hecho que según los agentes resultó clave para que no la secuestrara.