"Les sale barato asesinarnos", denuncian las feministas

La Plataforma Feminista ha convocado una protesta contra la sentencia de ocho años de prisión dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial contra J. M. S. G., acusado de intentar matar a un su exnovia en Luanco, y que, una vez detenido, se jactó ante los agentes de que acabaría con la vida de la mujer en el momento que quedase libre.

La Plataforma considera el fallo "decepcionante", ya que, aunque la sentencia reconoce que el acusado ejercía malos tratos contra la víctima y que se dirigió a su lugar de trabajo con la intención de asesinarla, confesando su intención de matarla en cuanto pudiera, "rebaja en dos grados la pena solicitada por la Fiscalía y la acusación porque no llegó a culminar. De nueve a cinco de prisión, porque fue tan torpe que le pillaron", indica las feministas. Una portavoz de la plataforma aseguró que, "previsiblemente, en 2023 estará en libertad vigilada y en 2020 ya empezará a salir con permisos". "Muy barato les sigue saliendo maltratarnos, aterrorizarnos y asesinarnos", añaden. La sentencia, al parecer, se recurrirá por parte de la acusación particular, que pedía 15 años de prisión. "La justicia no puede ser benévola con los maltratadores", añaden las feministas.

La protesta, que tendrá lugar a las siete de la tarde, ante el teatro Campoamor de Oviedo, también quiere recordar a las 48 mujeres (según las cifras oficiales, que las feministas elevan a 81 víctimas mortales) asesinadas por sus parejas, así como los 10 menores que perdieron la vida a manos de sus padres. También quiere apoyar a los 24 menores que han quedado huérfanos por la violencia machista en 2017.

Pero la manifestación quiere llamar la atención sobre otro asunto, "las declaraciones machistas, ofensivas, despectivas, degradantes y demonizantes que esgrimen sin escrúpulos algunos abogados defensores de agresores sexuales". Para las feministas, "es intolerable que en el uso de la legítima defensa se utilicen sin escrúpulos las viejas armas machistas del desprecio absoluto a las mujeres". Y les mandan un mensaje: "Los medios que utilizáis para defender vuestros fines os delatan como machistas defendiendo a depravados machistas".