Los básicos que necesitas esta primavera en tu armario

Ya no los han demostrado Selena Gómez y Karlie Kloss: para vestir bien no hacen falta una infinidad de prendas, sino una serie de básicos que combinados entre sí nos ayuden a crear una gran variedad de 'looks'.

Cuando llega la nueva temporada, por inercia, solo compramos las tendencias, pero muchas veces no nos planteamos que nuestro armario puede ser una mina de oro... ¡fashion! Si nos atrevemos a rescatar prendas del pasado. Eso sí, año tras año, los básicos cambian y esta primavera ya hay unos imprescindibles.

1. El traje masculino blanco. Esta tendencia, que la hemos visto en Max Mara y Ralph Lauren, te salvará de más de un apuro, sobre todo para los días en los que tengas reuniones o compromisos formales. Combínala con una camisa con cuello muy grande que sobrepase las solapas de la chaqueta.

2. Traje deconstruido. Arriesga con los conjuntos de chaqueta y falda añadiéndole sofisticación bien con una chaqueta cruzada, que vuelve a estar muy de moda, o con una falda asimétrica. ¡Que no se diga que los trajes son aburridos!

3. Camiseta blanca. Últimamente la están llevando todas las famosas: Kendall Jenner, Selena Gomez e incluso Victoria Beckham...¡Nadie se resiste a ella! Por el día, combínala con unos vaqueros o un pantalón negro pitillo y para la noche puedes apostar por un 'palazzo', que le dará un toque más sofisticado.

4. El trench en clave deluxe. El 'low cost' se ha rendido a las gabardinas, que aunque son un imprescindible de primavera y otoño este año vuelven renovadas con bordados, botones joya... Tu 'look' será mucho más actual si los combinas con unos mocasines y unos calcetines de rejilla.