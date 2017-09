Clara Lago será Cleopatra en ´Assassin´s Creed Origins´

Ubisoft ha anunciado que la actriz española Clara Lago, conocida por sus papeles en el cine ('El viaje de Carol', 'La cara oculta', 'Tengo ganas de ti', 'Ocho apellidos vascos') y en televisión ('Hospital Central', 'Los Hombres de Paco'), será la encargada de interpretar a Cleopatra en el nuevo 'Assassin's Creed Origins'. La actriz madrileña acumula en su carrera varios galardones, como el premio en el Festival Internacional de Cine de Berlín a la Mejor Actriz Joven, o el Premio Macondo a la Mejor Actriz de Reparto por 'La cara oculta'. Lago también cuenta con una nominación a los Goya por 'El viaje de Carol'.

En cuanto a su experiencia como actriz de doblaje, Clara encarnó al personaje de Mavis en 'Hotel Transilvania', pero ésta será su primera incursión en el doblaje de un videojuego. Sobre su trabajo en 'Origins', Clara Lago ha comentado: "Es uno de los personajes históricos más maravillosos que puede interpretar una mujer. Tenía una capacidad de seducción impresionante y eso es algo que los jugadores irán descubriendo en el nuevo título de la saga... Doblar a Cleopatra en un videojuego me ha aportado además una libertad increíble para ponerme teatral".



'Assassin's Creed Origins' - Clara Lago Making Of. Vídeo: YouTube

El reparto incluirá además un destacado elenco de actores de doblaje, entre otros con Jordi Boixaderas, voz habitual de Russell Crowe, Daniel Craig, Sean Bean o Dwayne Johnson ('The Rock'), que interpretará a Bayek, el personaje protagonista a través del cual los jugadores encarnarán a un protector de Egipto cuya historia personal llevará a la creación de la hermandad de los Assassins.

Por su parte, Ana "Anuska" Alborg, voz habitual de Bryce Dallas Howard ('Jurassic World'), Mena Suvari, Nina Dobrev o Anna Faris, pondrá voz a Aya. Y Juan Antonio Arroyo, voz habitual de Rainn Wilson ('The Office'), Kevin Dillon ('El Séquito') o de Floki ('Vikingos'), será el encargado del otro gran personaje histórico del periodo que nos ocupa, Julio César.

Cabe destacar también la participación de Eduardo Bosch, Adrián Mier, Adelaida López y Héctor Garay. 'Assassin's Creed Origins' estará disponible a partir del 27 de octubre para Xbox One, Xbox One S y Xbox One X (en el momento del lanzamiento de la nueva consola de Microsoft), además de PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 y Windows PC.