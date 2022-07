Colunga, donde están más de los que son

Julio Fernández Peón, de 35 años, gestiona como empresario autónomo el Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, en Gobiendes. Además, trabaja como monitor deportivo en el concejo colungués y en Siero. Desde el centro de interpretación organizan todo tipo de visitas guiadas por el concejo, tanto por el Sueve, como por las huellas de dinosaurios de la costa colunguesa o por el casco histórico de Lastres. Fernández Peón, de familia llastrina, dejó Gijón y vive en Lastres, el lugar de sus veraneaos de infancia. Acaba de ser padre. El pequeño se llama Martín:

"Desde luego este es un buen sitio para criar a los niños. Sólo hay que verlos jugando y corriendo libres por Gobiendes, por ejemplo. Y hay una buena oferta educativa. Tienes colegio público en Lastres y Colunga, además de una escuela hasta 3 años. Y luego está el instituto de Luces, que ha aumentado toda su oferta de formación profesional. Tiene un montón de ciclos formativos, generalmente relacionados con la agraria, que están llenos ahora y viene gente de otros lugares a formarse aquí".

"La principal problemática que se está registrando en Colunga es que aumenta la población, pero no aumenta el censo. Y si el censo del concejo no crece, ya sabemos cómo funciona todo a nivel de subvenciones, que van en función de los habitantes que están empadronados y no en función de esta realidad que está produciéndose. Porque está habiendo una transformación turística bastante potente".

"El problema es que la mayoría de las viviendas se está convirtiendo en viviendas de segunda residencia y las otras, en vivienda de uso turístico en alquiler. Hay mucha gente que compra casas, hay muchísima en venta, pero la mayoría es que es segunda vivienda, como residencia de verano. Además, tanto en Lastres como Colunga ha venido mucha gente en pandemia. Yo conozco gente que se ha venido a instalar aquí y que está teletrabajando. Pero ellos mantienen su primera residencia, por ejemplo, en Madrid. Ahora el ayuntamiento está promoviendo una serie viviendas (en alquiler) pero solo para personas de primera residencia. Eso está muy bien porque así tratas de aumentar la población empadronada en el concejo".

"Inicialmente, el turismo era completamente familiar pero en los años dos mil, con la serie “Doctor Mateo” (2009) y el premio al “Pueblo ejemplar” de la Fundación Princesa (2010), Lastres se fue convirtiendo totalmente en un reclamo turístico. Lo que puso a Colunga en el mapa fue la llegada de la autovía, la serie “Doctor Mateo”, la concesión del premio al “Pueblo Ejemplar” a Lastres y el Museo Jurásico. Luego, ya los recursos que se han abierto alrededor, como el Centro de Interpretación del Sueve, las sendas costeras y el yacimiento de las huellas de dinosaurio. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que, aunque la gente no resida oficialmente en el concejo los negocios pueden sobrevivir, porque la población la sigue habiendo".

"En eso, tanto a nivel comercial como a nivel social, se ha visto un cambio. Tanto en Lastres como en Colunga. Por ejemplo, se ha creado una asociación de comerciantes y turismo (Asociación de Empresarios del Municipio de Colunga, Asemmco), cosa siempre se había intentado y nunca se conseguía. En la actualidad se ha conseguido consolidar una pequeña asociación en la cual la mayoría de socios son de Colunga, pero hay representantes de todo el concejo y ahí están organizado actividades a lo largo de todo el año para que los comercios, la hostelería y los servicios del concejo se vayan conociendo y vaya creciendo el número de clientes".

"A partir de esa transformación turística, creció un comercio alrededor. Por ejemplo, la confitería de Lastres duplica y abre otra en Colunga, se generan novedades como la apertura de una librería en Colunga o aumentan las actividades de turismo activo, como las que hacemos nosotros, por ejemplo, o las escuelas de surf. Yo creo que aquí hay recursos, hay donde trabajar, donde crear tu negocio".

"Con la llegada del turismo también se ha visto una auténtica revolución en la hostelería. Antiguamente tú ibas a Lastres y veías bares donde sólo había hombres echando la partida. Ahora esos bares se han transformado. Uno es el Barrigón de Bertín, que ha pasado de ser la típica tasca, a finales de los noventa, y ahora se ha convertido en un restaurante de gran prestigio. Es un ejemplo. Ahora todos los servicios tienen una mayor calidad, con una atención mejor al cliente. Ya no son sitios donde sólo se concentre un tipo de gente, se han convertido en establecimientos familiares. En la hostelería, la calidad es buena en todos, la diferencia es el tipo de cocina. Lo bueno está en que al tener el puerto cerca la mayoría compran en la embarcación y el pescado es fresco. Es verdad que antiguamente tú ibas a Lastres y te encontrabas treinta y pico barcos de pesca y ahora se ha reducido a embarcaciones pequeñas, familiares, con seis o siete personas en cada una. A cambio, se ha visto un aumento de la embarcaciones recreativas y deportivas".

"Colunga va año a año adaptándose a las necesidades que surgen, haciendo pequeñas revoluciones. Por ejemplo, es importante el autobús lanzadara que va y viene todo el día entre Luces y La Isla, pasando por Lastres y Colunga, la zona de costa del concejo, y por un euro no tienes que desplazarse en coche. También se han habilitado nuevos aparcamientos, tanto privados como públicos. En Lastres, el Ayuntamiento habilitó en la entrada, en La Raixada, una finca enorme para meter coches, entrarán 400 o 500. Además, se han hecho zonas específicas para autocaravanas. Desde la pandemia para acá se está viendo como el turismo se fue modificando y han crecido muchos las autocaravanas".