Cabueñes se expande entre protestas: “No hay gente para atender más camas”

El personal ya ha tomado como costumbre convocar todos los miércoles un “aplauso irónico” a la gerencia, y van modificando su estrategia en cada cita. La primera fue el pasado día 21, cuando simplemente salieron a aplaudir a los rellanos. La siguiente, el 28, colgaron un gran cartel con la palabra “dimisión” cubriendo parte de la fachada del hospital. Duró apenas dos horas antes de que la jefatura mandase retirarlo. Ayer, los manifestantes hicieron que la protesta fuese ambulante. No faltaron los aplausos en los rellanos, pero la comitiva también organizó una “culebra” por el complejo, recorriendo todas las plantas para ir sumando adeptos y acabando con una gran concentración junto al despacho de la gerencia. A su juicio, la apertura de nuevos espacios no será sostenible sin la contratación masiva de personal, ya que las ratios de sanitarios por pacientes en el hospital gijonés llevan décadas sin ajustarse. “Por eso se nota mucho más ahora. Pueden abrir todas las camas que quieran, pero no hay gente para atenderlas. Algo se ha hecho mal”, lamentan.

Por otra parte, la sanidad gijonesa sigue avanzando en sus nuevos planes. La planta quinta impar, que durante tantos años se dedicó a despachos, ha sido liberada para poder meter camas de hospitalización, por lo que se incrementa la capacidad del hospital con 34 camas más en habitaciones dobles y la mitad en casos de aislamientos. Se abrirá mañana. A cambio, esos despachos se trasladarán a una finca anexa al hospital en la que ya se están montando los citados módulos con oficinas prefabricadas, una idea hasta ahora única en toda la sanidad asturiana. También ayer se empezaron a ver los primeros movimientos en el recinto ferial “Luis Adaro” de Gijón, donde finalmente se reabrirá un hospital de campaña con 144 camas. Es el mismo modelo que se había instalado en la primera ola y que jamás llegó a utilizarse. Estará listo el lunes.

Planta en La Mixta

La esperada unidad de convalecencia de la residencia de ancianos Mixta de Gijón se dotará finalmente de personal para que pueda servir, en caso de necesidad, como una planta de hospitalización covid para sus residentes. Esta unidad, planteada como la primera de su estilo de Asturias, lleva años de demora, primero, por problemas de presupuesto y, después, por defectos de instalación que tuvieron que subsanarse. Su apertura como unidad de convalecencia al uso estaba anunciada para este año, pero finalmente lo hará para cuidar a residentes infectados que no estén muy graves.