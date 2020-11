El test de antígenos, con resultados en 20 minutos, se suma a la batalla anticovid

Los médicos están satisfechos de disponer de este nuevo instrumento de diagnóstico frente a la pandemia de covid-19. El test de antígenos será empleado fundamentalmente en centros de salud y en los servicios de urgencias tanto de atención primaria como de hospitales. A poder ser, en el momento en el que más elevado es su valor predictivo: entre el segundo y el quinto día de síntomas. “Para las personas asintomáticas tiene resultados poco fiables. Tampoco está recomendado para cribados de coronavirus en una población elegida al azar ni para contactos estrechos asintomáticos”, explicaron a LA NUEVA ESPAÑA especialistas conocedores de estas técnicas.

Los test antigénicos ya han sido distribuidos por todas las áreas sanitarias de la región. Hoy se dará a conocer el procedimiento de uso y está previsto que a partir de mañana se emplee de forma adecuada y homogénea.

En algunos lugares –y singularmente en la difícil situación de la Comunidad de Madrid, ahora atenuada– el recurso a los test de antígenos ya está muy extendido. En Asturias, se ha demorado debido a dos razones fundamentales. Por una parte, la amplia dotación de la sanidad regional para realizar pruebas PCR: hasta anteayer domingo se efectuaron 476.349 test de estas características. Por otra, que los responsables sanitarios del Principado no tenían clara la fiabilidad de la prueba, que, como todo desarrollo tecnológico, va perfecccionándose de forma paulatina (y en el caso de las herramientas relacionadas con la pandemia, a un ritmo acelerado).

El test de antígenos no debe ser confundido con el de anticuerpos. Este último, utilizado para los estudios de seroprevalencia, detecta la respuesta del sistema inmune del individuo al ataque del virus. Si ha habido respuesta, es que el organismo ha sido agredido por el coronavirus, pero la prueba de anticuerpos no puede determinar si la infección está activa o si sucedió tiempo atrás y ya está superada. Y si se efectúa este análisis demasiado pronto, cuando la respuesta del sistema inmunitario todavía se está configurando, puede no detectar los anticuerpos. De manera que no se recomienda hacerlo hasta por lo menos 14 días después de la aparición de los síntomas.

En cambio, el test de antígenos detecta ciertas proteínas en el virus a partir de muestras tomadas de la nariz o la garganta –igual que las PCR–, y da respuestas en minutos. El resultado positivo de una prueba de antígeno de calidad contrastada se considera muy exacto, pero existe más riesgo de obtener un resultado falso negativo (que el paciente esté infectado y el test no lo detecte).

Los test rápidos de antígenos para diagnosticar el coronavirus empezarán a emplearse en Asturias a partir de mañana de una manera rutinaria y protocolizada. Después de muchas controversias y dudas acerca de su fiabilidad y utilidad, por fin se sumarán a las pruebas PCR como herramienta para detectar el covid en un colectivo relativamente amplio pero muy bien definido: las personas con signos sospechosos de estar infectadas, en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas. En este contingente de pacientes, la prueba se considera altamente fiable, con una ventaja sobre los test PCR: el resultado se obtiene en 15 o 20 minutos, un periodo muy inferior a las varias horas que tarda en saberse la conclusión de una PCR.

Tres tipos de test PCR. Detecta el material genético del coronavirus usando una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa. Muy precisa, da respuesta en unas horas.

Detecta el material genético del coronavirus usando una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa. Muy precisa, da respuesta en unas horas. Antígenos. Identifica ciertas proteínas en el virus a partir de muestras tomadas de la nariz o la garganta (igual que las PCR), y da resultados en minutos. Es eficaz en los cinco primeros días desde el inicio de los síntomas.

Identifica ciertas proteínas en el virus a partir de muestras tomadas de la nariz o la garganta (igual que las PCR), y da resultados en minutos. Es eficaz en los cinco primeros días desde el inicio de los síntomas. Anticuerpos. Detecta la respuesta del sistema inmune. No determina si la infección está activa.

